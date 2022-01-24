عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تتضامن مع الإمارات والسعودية بعد الهجمات الحوثية الأخيرة

علم البحرين
علم البحرين

أدانت البحرين، اليوم الاثنين، الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية والإمارات.

وحسب ما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية في بيان صادر اليوم الاثنين، فإن هذا العدوان الإرهابي الآثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي

التحالف العربي يعترض ويدمر صاروخا باليستيا حوثيا اتجاه السعودية

وأكدت الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين إلى جانب السعودية والإمارات ودعمهما في الإجراءات المتخذة كافة؛ للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

وأشادت بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي، داعية المجتمع الدولي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهدّدة أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت فجر اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي.

وقالت الدفاع الإماراتية: "إنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول أبوظبي".

وأكدت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، مشددة على أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخا باليستيا حوثيا أطلق في اتجاه محافظة ظهران الجنوب السعودية.

وقال "التحالف"، ان شظايا الاعتراض سقطت على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب.

وأشار تقرير أولي إلى وقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية.
 

البحرين ميليشيا الحوثى السعودية الامارات الصواريخ الباليستية الخارجية البحرينية

ترشيحاتنا

شاومي تصدم مستخدميها بسبب هواتف Redmi K50 .. تفاصيل

كولو توريه: مواجهة مصر وكوت يفوار صعبة.. وأنصح محمد صلاح بالاستمرار مع ليفربول

للموظفين.. الغرامة والحبس عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية

رئيس وكالة مكافحة المنشطات يكشف حقيقة العينة الإيجابية لـ6 لاعبين في الدوري

ميدو: علي معلول سبب أساسي في انتصارات الأهلي

الجمهور أجبرني عليه.. محمد هنيدى يكشف عن أسوأ عمل له.. نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

مراهقون ونساء .. الأزهر العالمي للفلك يكشف نسبة المتابعين للأبراج والتنجيم

بسبب أمير الغناء والتقوى.. أزمة جديدة لـ هاني شاكر مع طارق الشناوي

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ