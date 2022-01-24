البحرين تتضامن مع الإمارات والسعودية بعد الهجمات الحوثية الأخيرة

أدانت البحرين، اليوم الاثنين، الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية والإمارات.

وحسب ما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية في بيان صادر اليوم الاثنين، فإن هذا العدوان الإرهابي الآثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.

وأكدت الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين إلى جانب السعودية والإمارات ودعمهما في الإجراءات المتخذة كافة؛ للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

وأشادت بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي، داعية المجتمع الدولي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهدّدة أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت فجر اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي.

وقالت الدفاع الإماراتية: "إنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول أبوظبي".

وأكدت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، مشددة على أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخا باليستيا حوثيا أطلق في اتجاه محافظة ظهران الجنوب السعودية.

وقال "التحالف"، ان شظايا الاعتراض سقطت على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب.

وأشار تقرير أولي إلى وقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية.

