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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقد بين الطرفين.. التضامن تكشف تفاصيل مشروع رفيق المسن

مسنة
مسنة

قالت سماح رفعت، مدير مشروع رفيق المسن بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هذا المشروع يوفر رعاية صحية متكاملة للمسن، موضحة أن المشروع يهدف لـ نشر فكرة الترابط والتماسك الأسري، من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل الأسرة.

وأضاف خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، آية جمال الدين، أن المسن وفقًا للقانون الجديد يكون من عمر 65 عامًا، ولكن فى حالة الإصابة ببعض الأمراض يتم التوفير من عمر 55 عامًا.
ولفتت إلى أن المسن أو المسئول عن المسن يحق له التقدم للحصول على رفيق، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.


وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال جمعيات أهلية، وأن هناك بحث حالة للمسن، قبل أن يتم توفير رفيق، وأن المسن يقوم بـ الإمضاء على إقرار ببعض الأشياء، التى تحمى لـ الرفيق حقوقه، وأيضا يكون هناك إقرار على الرفيق للحفاظ على خصوصية المسن، و أشياء كثيرة يتم الاتفاق عليها.

وتحدثت عن شروط مزاولة المهنة، قائلة: يجب أن يمر المتطوع بعدة مراحل، أهمها التأهيل والتدريب، يكون عمره بين الـ 20 لـ 45 عامًا وهناك مقابلة شخصية لمعرفة هل هذا الرفيق يصلح أم لا، ومن ثم سيحصل على شهادة اجتياز التدريبات تأهله للعمل، وعليه تصريح مزاولة المهنة.

 

 أنه يتم التعامل مع الجمعيات الأهلية من أجل تدريب وتأهيل الشباب حول التعامل مع المسن، وبعد الانتهاء من التدريب سيتم الإعلان الرسمي عن توفير الخدمة للمسنين.
 

رفيق المسن مشروع رفيق المسن وزارة التضامن رعاية صحية

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