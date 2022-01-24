عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد عودته.. ماذا قدم مصطفى فتحي مع التعاون السعودي؟

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

انتقل مصطفى فتحي، لاعب فريق الزمالك، إلى التعاون السعودي بشكل رسمي، مقابل مليون دولار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مصطفى قد عاد لصفوف الزمالك، مع بداية الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة إعارته مع سموحة السكندري.

كما كان هناك تكثيفًا من جانب إدارة الزمالك في مفاوضات تجديد عقد مصطفى فتحي، وحاول رئيس النادي مرتضى منصور، إقناع اللاعب، بتجديد عقده، في ظل أزمة منع القيد، التي يعاني منها الفريق الأبيض، لكنه رفض تماما.

وتوقف تجديد عقد مصطفى مع الزمالك، على شرط الحصول على التقدير المناسب على المستوى المادي، خاصة أن قيمة عقده الأخير منخفضة للغاية.

وسبق لمصطفى فتحي، خوض تجربة احترافية قصيرة مع التعاون السعودي في صيف 2018، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب، بسبب كثرة الإصابات.

ماذا قدم مصطفى في فترة تواجده مع التعاون السعودي؟

خاض مصطفى فتحي تجربة احترافية مع التعاون خلال موسم 2017-2018، لمدة عام بنظام الإعارة.

ولعب مع الفريق 11 مباراة، استطاع خلالها تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

ويعود آخر ظهور لفتحي بقميص التعاون، إلى 6 أبريل 2018، عندما نزل بديلاً في المباراة التي كسبها فريقه أمام الشباب 2-1، ضمن الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل التعاون في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، بـ17 نقطة، كما حجز مقعداً في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تنتظره مباراة هامة أمام الجيش السوري في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2022.
 

مصطفى فتحي الزمالك التعاون السعودي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي

ترشيحاتنا

مصر: هجمات ميلشيا الحوثي الإرهابية على السعودية والإمارات انتهاك جسيم للقانون الدولي

رسالة محمول وصلت لـ عريس كتبت نهاية حياته بعد زواجه بساعات |اقرأ

وزير الري: إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء لحمايتها من أخطار السيول

الصحة : لقاح كورونا آمن تماما على المرأة الحامل وحديثة الزواج |فيديو

السبكي: افتتاح وتشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

السرية التامة.. 3 قرارات عاجلة من كيروش قبل مواجهة كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

للموظفين.. الغرامة والحبس عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لقذائف معادية بسماء أبو ظبي

رئيس وكالة مكافحة المنشطات يكشف حقيقة العينة الإيجابية لـ6 لاعبين في الدوري

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

مراهقون ونساء .. الأزهر العالمي للفلك يكشف نسبة المتابعين للأبراج والتنجيم

بسبب أمير الغناء والتقوى.. أزمة جديدة لـ هاني شاكر مع طارق الشناوي

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ