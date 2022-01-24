بعد عودته.. ماذا قدم مصطفى فتحي مع التعاون السعودي؟

انتقل مصطفى فتحي، لاعب فريق الزمالك، إلى التعاون السعودي بشكل رسمي، مقابل مليون دولار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مصطفى قد عاد لصفوف الزمالك، مع بداية الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة إعارته مع سموحة السكندري.

كما كان هناك تكثيفًا من جانب إدارة الزمالك في مفاوضات تجديد عقد مصطفى فتحي، وحاول رئيس النادي مرتضى منصور، إقناع اللاعب، بتجديد عقده، في ظل أزمة منع القيد، التي يعاني منها الفريق الأبيض، لكنه رفض تماما.

وتوقف تجديد عقد مصطفى مع الزمالك، على شرط الحصول على التقدير المناسب على المستوى المادي، خاصة أن قيمة عقده الأخير منخفضة للغاية.

وسبق لمصطفى فتحي، خوض تجربة احترافية قصيرة مع التعاون السعودي في صيف 2018، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب، بسبب كثرة الإصابات.

ماذا قدم مصطفى في فترة تواجده مع التعاون السعودي؟

خاض مصطفى فتحي تجربة احترافية مع التعاون خلال موسم 2017-2018، لمدة عام بنظام الإعارة.

ولعب مع الفريق 11 مباراة، استطاع خلالها تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

ويعود آخر ظهور لفتحي بقميص التعاون، إلى 6 أبريل 2018، عندما نزل بديلاً في المباراة التي كسبها فريقه أمام الشباب 2-1، ضمن الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل التعاون في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، بـ17 نقطة، كما حجز مقعداً في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تنتظره مباراة هامة أمام الجيش السوري في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2022.

