عرض لاعبيَن للبيع .. تطورات في ملف التجديد لـ نجوم الزمالك

نجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى إنهاء العديد من الملفات الصعبة داخل القلعة البيضاء قبل إجراء الانتخابات المقبلة للنادي المنتظر لها 11 فبراير المقبل من خلال حل الأزمة المالية.

وقام مسئولو نادى الزمالك بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للاعبى فريق الكرة منذ أكثر من 6 أشهر..ولم يتوقف الأمر عند صرف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى بعدما فتح مسئولو الزمالك خط المفاوضات مع جميع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع النادى بنهاية الموسم الجارى بهدف تجديد تعاقدهم وإنهاء هذا الملف وفقا لشروط النادى وإمكانياته دون الرضوخ لاى محاولات بإبتزاز النادى ماليا فى عقود خيالية .

وتعد أزمة مستحقات الدولى المغربى أشرف بن شرقى فى مقدمة الملفات الصعبة التى نجح مرتضى منصور فى إجتيازها بعد وضع 12 مليون جنيه فى حساب اللاعب البنكى " فى ضربة معلم " ليفوت الفرصة أمامه لفسخ عقده فى يناير الجارى خاصة أن مستحقاته المتأخرة لم يحصل عليها منذ 6 أشهر فى عهد لجنة حسين لبيب ليفتح الباب من جديد للتفاوض على تجديد عقده خاصة أن اللاعب فجر مفاجأة بضرورة ضمان نجاح مرتضى فى الإنتخابات القادمة لكى يوقع على عقده الجديد وهو ما قد يجعله ينتظر لفبراير المقبل لحسم أمره.

كما أنهى مسئولو الزمالك الاتفاق مع حازم إمام ظهير أيمن الفريق لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى.

وعقد مسئولو الزمالك عدة جلسات مع طارق حامد لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده لمدة عامين مقبلين حتى 2024 وأبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة لكن الامر يتعلق ببعض الأمور المالية التى سيتم الاتفاق عليها خاصة وان اللاعب تلقى عرضاَ مغريا من مسئولى بيراميدز .

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خصم ٢٥٠ ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون.

كما قرر رئيس نادي الزمالك عرض ٢ لاعبين للبيع.

وتأتي تلك القرارات بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.