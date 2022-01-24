انتهاك واضح للقانون الدولي.. تركيا تدين هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات

أعربت الخارجية التركية، اليوم الإثنين، عن إدانة أنقرة الهجمات الإرهابية ضد السعودية والإمارات، ومعتبرة انه انتهاك واضح للقانون الدولي.

وقالت الخارجية التركية، في بيان لها: " ندين الأعمال الإرهابية التي نُفذت في 24 يناير بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد أهداف مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضافت: "نطالب بوقف فوري لمثل هذه الهجمات التي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: "إنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول أبوظبي".

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخا باليستيا حوثيا أطلق في اتجاه محافظة ظهران الجنوب السعودية.

وقال "التحالف"، ان شظايا الاعتراض سقطت على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب.

وأشار تقرير أولي إلى وقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية.

وبدوره، طالب أمين عام مجلس التعاون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقفاً حاسما تجاه ميلشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بيقظة وكفاءة وزارة الدفاع الإماراتية ودفاعها الجوي، في اعتراض وتدمير الصاروخين والتصدي لهذا الاعتداء الإرهابي الغاشم.