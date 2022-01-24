"إعلام القاهرة" تنظم مهرجان مشروعات طلاب الماجستير التليفزيوني بحضور رئيس قنوات صدى البلد

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد 23 يناير مهرجان إبداعات طلاب ماجستير الإنتاج التلفزيوني، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة وإشراف الدكتور وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث شهد المهرجان حضورا كثيفا منذ لحظة انعقاده داخل قاعة المؤتمرات الرئيسية في الدور الرابع بمبنى كلية الإعلام.

وشهد المهرجان حضور كوكبة من المتحدثين ضيوفا هم، ألبرت شفيق رئيس مجموعة قنوات أون، وعماد ربيع رئيس مجموعة قنوات صدى البلد، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتور محمد سعيد محفوظ رئيس مؤسسة يوتوبيا للتدريب الإعلامي.



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