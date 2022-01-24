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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرئيس السيسي يتابع موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع ومشروعات الإسكان

اجتماع رئيس الجمهورية
اجتماع رئيس الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع، وتطوير محافظة القاهرة".


وعرض وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما منطقة الأبراج المركزية، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، فضلاً عن منطقة النهر الأخضر.

وفي هذا السياق، تابع الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية، وذلك تمهيداً لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة، خاصةً ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية، البالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة، موجهاً سيادته في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة.


كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، وكذلك سير العمل في مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة، فضلاً عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سياق تطوير تلك البقعة الساحلية المتميزة.


وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة؛ اطلع الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية امتداداً لتطوير ميدان التحرير، خاصةً ما يتعلق بأعمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريقة انطلاقاً من ميدان التحرير مروراً بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، ووصولاً إلى منطقة ميدان العتبة، موجها بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي، وذلك بالإضافة إلى بدء التطوير الحضاري لحديقة الأزبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحدائق التراثية بالعاصمة.


كما تم في ذات الإطار عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون، بشقيها السكني، وكذا التجاري والترفيهي، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بماسبيرو لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن.


كما اطلع الرئيس على موقف الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما في ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية في إطار المبادرة تنفيذاً لتوجيهات سيادته في هذا الصدد.

مجلس الوزراء مدبولى وزير الإسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي

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الرئيس السيسي يتابع موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع ومشروعات الإسكان

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