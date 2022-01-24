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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات الأمنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

حملات مكبرة باحياء
حملات مكبرة باحياء الاسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، علي رؤساء الأحياء والجهات المعنية لتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم والمنشآت المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية ، والتعامل بحزم مع المخالفين ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد ، قاد اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه يرافقه المختصين بالحي حملة مكبرة جابت شوارع الحي للتفتيش علي المطاعم والكافيهات والمنشآت والأماكن العامة ، للتاكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والإلتزام بالمعايير والإشتراطات الصحية.

وترأس محارب هيلع رئيس حي شرق،  حملة مكبرة بنطاق حي شرق استهدفت الأسواق التجارية ، وأسفرت عن تحرير ٥٠ محضر متنوع، وتطبيق عدد من الغرامات الفورية علي المخالفين.

وترأس السيد موسي رئيس حى العجمى ، يرافقه المختصين حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية،  أسفرت عن غلق مقهي لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ، وتحرير ٤٠ محضر وتحصيل عدد من الغرامات الفورية من المواطنين المخالفين .

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير ٢٠ محضر ،  وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة.

وترأست المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش علي المقاهي  والمحال والمنشآت التجارية، أسفرت عن غلق وتشميع ٦ منشآت ، والتحفظ علي ١٧ شيشة ، وتحصيل ٢٠٠٠ جنيه غرامات.

ونفذ حي وسط الإسكندرية بقياده الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة استهدفت شوارع باب شرق والعطارين ، مما أسفر عن تغريم ١٠ محلات ، وتحرير عدد من المحاضر ، نتيجة عدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.

ونفذ حى العامريه ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة ، أسفرت عن تشميع منشأتين ، وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة .

وتابعت المهندسة جيهان مسعود  رئيس حى المنتزه أول حملة مكبرة قام بها المختصون في الحي ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط ٣٠ شيشه وغلق ٣ محال تجاريه وتحصيل غرامات فوريه بقيمة ٤ آلاف جنيه .

هذا وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء  بالأسواق والشوارع والميادين لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

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