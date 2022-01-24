عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه يإذيك على يوتيوب.. فيديو

هيثم شاكر
هيثم شاكر

طرح الفنان هيثم شاكر، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «يإذيك»، وذلك عبر قناته  الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

 

الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيي، وتوزيع يحيى يوسف، وميكس وماستر شريف مكاوي، ومن إنتاج شرقي برودكشن.

ومن جهه اخرى أحيا النجم هيثم شاكر حفل افتتاح فندق "جوال شرم الشيخ" بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء اركان حرب عاطف عبدالرؤوف مدير إدارة فنادق ونوادي القوات المسلحة واللواء أركان حرب حسام نجيدة نائب مدير جهاز الخدمة الوطنية والعديد من الشخصيات العامة

 

وبدأ الحفل بفقرة تستعرض مرحلة تطوير وبناء الفندق  ثم عرض ألعاب نارية ثم فقرة المطرب هيثم شاكر الذي تألق وأبهر الجميع بصوته المميز واستمرت فقرته أكثر من ساعة قدم خلالها مجموعة من أغانيه التي تميز بها خلال مشواره الفني.

 

وكان هيثم حضر برفقة منظم الحفلات الشهير وليد منصور المسؤول عن تنظيم حفلات إدارة النوادي ويعتبر هذا الحفل السادس له معهم بعد خمسة حفلات أقيمت الأسابيع الماضية في مناطق متفرقة

هيثم شاكر والمهرجانات

قال الفنان هيثم شاكر إنه لا يمانع تقديم مزيد من الدويتوهات الغنائية مع فنانين آخرين طالما توفرت الفكرة الجيدة والمناسبة لهم. 

 

وكشف هيثم شاكر في حوار خاص مع موقع صدى البلد، عن محادثاته مع تامر حسني حول تقديم دويتو جديد لهما في أقرب فرصة. 

 

وعن احتمالية مشاركته مع مطربي الراب والمهرجانات التي اتجه لها كثير من المطربين مؤخرا، قال هيثم شاكر:" المهرجانات مش ذوقي موسيقيا ومبتستهونيش". 

 

وأكد هيثم شاكر عدم رفضه لأي شكل موسيقي جيد بشرط:" أن تكون فكرة محترمة من أجل الفن مش من أجل ركوب التريند" على حد وصفه. 

 

وكشفت هيثم شاكر عن تفاصيل أغنيته الجديدة المقرر طرحها قريبا وهي "لما تحس" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوتية هاني محروس. 

 

وأكد هيثم شاكر أنه يعمل حاليا على ألبومه الجديد المقرر طرحه في صيف 2022، معبرا عن رغبته في التواصل بشكل دائم مع الجمهور من خلال طرح أغاني متتالية.

 

صاحب الجمال

طرح النجم هيثم شاكر، أغنيته الجديدة "صاحب الجمال"، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، على طريقة الفيديو لاريكس في شكل جديد ومختلف، خاصة أنه يحتوي على مشاهد ولقطات فيديو كليب.

 

أغنية "صاحب الجمال"،  كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع  وسام عبد المنعم، ومكس وماستر هاني محروس، فوتوغرافية  شريف مختار، منتج منفذ فادي صبحي، إنتاج شرقي برودكشن، وهو رابع تعاون بينهم هذا العام.

 

وتعد أغنية" صاحب الجمال"، هي خامس أغاني هيثم شاكر هذا العام، وذلك بعدما طرح عدد من الأغانى السنجل، بداية من "كنت غلطة" على طريقة الديو مع هيثم نبيل، كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، ثم " كل الاعذار كدابة"، كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، منتج منفذ فادي صبحي، و" واقف علي تكه"، كلمات أحمد حسن رؤول، توزيع وسام عبد المنعم.

 

هيثم شاكر يإذيك يوتيوب محمد يحيي هيثم شاكر والمهرجانات

موضوعات متعلقة

بيلا حديد تعلن توقفها عن شرب الخمور بعد فحوصات دماغية

خروج روبي من السباق الرمضاني 2022 باعتذارها عن مسلسل "جزيرة غمام"

من أجل زيكو ينتزع الصدارة.. مليون جنيه إيرادات الأفلام أمس

نشوى مصطفى تدافع عن منى زكى: "إحنا هنفضل عالم تالت على طول"

هانى شاكر يتقدم ببلاغ ضد طارق الشناوى للنائب العام.. تفاصيل

أبو العروسة.. ننشر مفاجآت الجزء الثالث وبراءته من «أم العروسة»

أصحاب ولا أعز ليس الأول.. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

رقصة الغزالة رايقة.. قصة احمد السقا مع الخيل من الطفولة وحلم تحقق

ترشيحاتنا

النواب الليبي يعلن عن مسارين لإجراء الانتخابات والتعديلات الدستورية

الأكبر في البحر الأحمر.. العين السخنة تتزين بأضخم ميناء بمواصفات عالمية

لبنان.. سعد الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية

الخارجية: صادق المواساة لجمهورية ليبيريا في ضحايا حادث التدافع

موتورولا تغزو الأسواق العالمية قريبا بأقوى وأسرع هاتف أندرويد

حديث ثنائي بين الزعيمين لحظة استقبال السيسي نظيره الجزائري |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

السيسي يستقبل اليوم بمطار القاهرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميني باص بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

درجات الحرارة تحت الصفر .. موعد انتهاء موجة الصقيع

تمثالان جدد لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

ما علاقة مشروع ليلى.. مفاجأة حول موقع تصوير فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

نجمات دافعن عن منى زكي .. وبيان مفاجئ من نقابة الممثلين

بأمر من جهاز حماية المستهلك.. سلع لا يجوز استبدالها أو إرجاعها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ