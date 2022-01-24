هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه يإذيك على يوتيوب.. فيديو

طرح الفنان هيثم شاكر، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «يإذيك»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيي، وتوزيع يحيى يوسف، وميكس وماستر شريف مكاوي، ومن إنتاج شرقي برودكشن.

ومن جهه اخرى أحيا النجم هيثم شاكر حفل افتتاح فندق "جوال شرم الشيخ" بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء اركان حرب عاطف عبدالرؤوف مدير إدارة فنادق ونوادي القوات المسلحة واللواء أركان حرب حسام نجيدة نائب مدير جهاز الخدمة الوطنية والعديد من الشخصيات العامة

وبدأ الحفل بفقرة تستعرض مرحلة تطوير وبناء الفندق ثم عرض ألعاب نارية ثم فقرة المطرب هيثم شاكر الذي تألق وأبهر الجميع بصوته المميز واستمرت فقرته أكثر من ساعة قدم خلالها مجموعة من أغانيه التي تميز بها خلال مشواره الفني.

وكان هيثم حضر برفقة منظم الحفلات الشهير وليد منصور المسؤول عن تنظيم حفلات إدارة النوادي ويعتبر هذا الحفل السادس له معهم بعد خمسة حفلات أقيمت الأسابيع الماضية في مناطق متفرقة

هيثم شاكر والمهرجانات

قال الفنان هيثم شاكر إنه لا يمانع تقديم مزيد من الدويتوهات الغنائية مع فنانين آخرين طالما توفرت الفكرة الجيدة والمناسبة لهم.

وكشف هيثم شاكر في حوار خاص مع موقع صدى البلد، عن محادثاته مع تامر حسني حول تقديم دويتو جديد لهما في أقرب فرصة.

وعن احتمالية مشاركته مع مطربي الراب والمهرجانات التي اتجه لها كثير من المطربين مؤخرا، قال هيثم شاكر:" المهرجانات مش ذوقي موسيقيا ومبتستهونيش".

وأكد هيثم شاكر عدم رفضه لأي شكل موسيقي جيد بشرط:" أن تكون فكرة محترمة من أجل الفن مش من أجل ركوب التريند" على حد وصفه.

وكشفت هيثم شاكر عن تفاصيل أغنيته الجديدة المقرر طرحها قريبا وهي "لما تحس" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوتية هاني محروس.

وأكد هيثم شاكر أنه يعمل حاليا على ألبومه الجديد المقرر طرحه في صيف 2022، معبرا عن رغبته في التواصل بشكل دائم مع الجمهور من خلال طرح أغاني متتالية.

صاحب الجمال

طرح النجم هيثم شاكر، أغنيته الجديدة "صاحب الجمال"، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، على طريقة الفيديو لاريكس في شكل جديد ومختلف، خاصة أنه يحتوي على مشاهد ولقطات فيديو كليب.

أغنية "صاحب الجمال"، كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكس وماستر هاني محروس، فوتوغرافية شريف مختار، منتج منفذ فادي صبحي، إنتاج شرقي برودكشن، وهو رابع تعاون بينهم هذا العام.

وتعد أغنية" صاحب الجمال"، هي خامس أغاني هيثم شاكر هذا العام، وذلك بعدما طرح عدد من الأغانى السنجل، بداية من "كنت غلطة" على طريقة الديو مع هيثم نبيل، كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، ثم " كل الاعذار كدابة"، كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، منتج منفذ فادي صبحي، و" واقف علي تكه"، كلمات أحمد حسن رؤول، توزيع وسام عبد المنعم.