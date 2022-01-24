عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية: الرحمة من الأخلاق المطلوبة لكي يعم الخير في كل الدنيا..فيديو

حازم جلال
حازم جلال

قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الرحمة ليست موجودة بين كل الناس، وهي من الأخلاق السامية العالية المطلوبة لكي يعم الخير في كل عموم الدنيا.

وتابع "جلال"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الله عز وجل عندما أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله رحمة للعالمين، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن رحمة لمن عايشه فقط، بل لمن عايشه، ومن جاء في عصره، وللإنس والجن، ولجميع المخلوقات، وهذا واضح في قول الرسول: "يا أيُّها النَّاسُ إنَّما أنا رحمةٌ مُهداةٌ".

وقال الشيخ حازم جلال، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قوله تعالى: "وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى"، قال صلى الله عليه وسلم: "إذاً واللَّهِ لا أرضَى وواحد من أمتي في النار".

وتابع "جلال"، :" قَالَ: قبَّل النَّبِيُّ ﷺ الْحسنَ بنَ عَليٍّ رضي اللَّه عنهما، وَعِنْدَهُ الأَقْرعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشرةً مِنَ الْولَدِ مَا قَبَّلتُ مِنْهُمْ أَحدًا، فنَظَر إِلَيْهِ رسولُ اللَّه ﷺ فقَالَ: "مَن لا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ".

ولفت إلى أن النبي دخل بستانًا لشخص من الأنصار، فعندما شاهده الجمل ذهب إليه مسرعًا حتى وصل إلى النبي، وهذا يرجع إلى أن الجمل يعلم بان النبي هو الرحمة، ودار بين الجمل والرسول حوارًا، حيث اشتكى الجمل للنبي من صاحبه، فسأل الرسول عن صاحبه، وقال: "إن الجميل يشتكي منك أنك تتعبه".
وقال أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله عزو جل رحيم بالمؤمنين، وهذا واضح في قوله تعالى: "هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ".

وتابع "جلال"، أن الرسول عليه السلام كان رحيمًا على العالمين، وهذا واضح في قوله تعالى: "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ".

ولفت إلى أن النبي رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يستغفر لنا، وهذا واضح في قول الرسول: "حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ ؛ تُحدثُونَ وَيُحدثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ.

قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الرحمة لا بد أن تكون منهج عملي في الحياة، عملاً بقول الله تعالى: "لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ"، لافتَا إلى أن الرحمة يجب أن تتواجد في كل إنسان.

وتابع "جلال"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الرحمة خلق إسلامي عظيم، وأمرنا الله أن يؤسس المسلم حياته على هذا الخلق وأسرته، حتى يعم الخير على الجميع.

 

 

داعية الرحمة ست الستات دينا رامز اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

المشاط: مصر تقدمت 67 مركزاً فى مجال الطاقة المتجددة خلال 4 سنوات

التعاون الدولي: 372 مشروعا خلال 2021 باستثمارات 26.5 مليار دولار

سفير أبوظبي بـ واشنطن: التعاون الإماراتي الأمريكي أحبط هجوم الحوثي الإرهابي

أبو بكر يقود تشكيل الكاميرون أمام جزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

في أولى مشاركاته.. منتخب جامبيا يتأهل إلى دور الـ 8 على حساب غينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

عقوبات صارمة من CAF ضد الكاميرون وتونس والجزائر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

بعد تناوله المثلية.. "أصحاب ولا أعز" يصل للبرلمان ..فيديو

طول عمرك أستاذة.. فنانون يدعمون منى زكي بعد أزمة «أصحاب ولا أعز»|فيديو

وزير التعليم يحسم الجدل حول مصير الدراسة وتغيير المناهج

تحذيرات جديدة.. 4 نصائح من الصحة لمواجهة التقلبات الجوية .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ