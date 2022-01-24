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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشرقية للدخان تبدأ تنفيذ أكبر مشروع للتحول الرقمي في مصر

خلال التوقيع
خلال التوقيع

أعلنت الشركة الشرقية  للدخان "إيسترن كومباني"  التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تعاونها مع شركة SAP العالمية، لتطبيق نظام البرمجة الإداري " ERP"، الذي يُعد أكبر مشروع تحول رقمي في مصر، بهدف تنظيم الموارد والعمليات الناتجة عن الأعمال اليومية، وربط الأقسام ببعضها البعض، من خلال نظام واحد شامل لرفع كفاءة وأداء العمل داخل المنظومة، بالإضافة إلى ربط كافة تعاملات الشركة، وذلك تماشياً مع خطط الدولة في منظومة التحول الرقمي.

وأكد بيان للشركة اليوم، إن  ERP يعد نظامًا شاملاً لتخطيط موارد الشركات وإدارة الأنشطة اليومية، مثل سلسلة التوريد والتصنيع والخدمات والمالية وجميع العمليات الأخرى، الخاصة بأقسام المحاسبة والمشتريات وإدارة المشروعات وإدارة علاقات العملاء والتخطيط والميزانية وإدارة المخاطر، والعديد من الأنشطة الأخرى بالشركة حيث يمكنه التنبؤ والإبلاغ بدقة عن السلامة المالية والعمليات الخاصة بالمؤسسة، كما انه من البرامج التي تعتمد عليها الشركات العالمية لتطوير النظام الإداري والمالي بها، وتحسين إدارة المشروعات والأداء بشكل عام، ومن المخطط أن يتم تطبيق وتنفيذ البرنامج على عدة مراحل بداية من يناير الجاري 2022 والانتهاء من تطبيقه على كافة إدارات الشركة في أكتوبر 2023.

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من جانبه صرح المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في مجال التحول الرقمي خلال الفترة الماضية وتحولت معظم المعاملات إلى الأنظمة الرقمية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، وبالتالي فإنه لابد أن تتجه كل المؤسسات والشركات الكبرى نفس الاتجاه حتى تستطيع مواكبة التغيرات العالمية وتستفيد من الإمكانات الهائلة التي توفرها التكنولوجيا في الإدارة.

وتابع: الشركة الشرقية من أكبر القلاع الصناعية في مصر، وبالتالي لابد أن تكون من الشركات الرائدة في الاتجاه إلى الرقمنة، وأن تدخل ضمن منظومة التحول الرقمي، وهو ما سعينا إلى تحقيقه من خلال تطبيق هذا البرنامج والذى يعد اكبر مشروع تحول رقمي في مصر، مؤكداً أن مجلس إدارة "أيسترن كومباني" يولى اهتماما كبيراً  لتنفيذ هذا المشروع العملاق للوصول الى أعلى الاهداف المطلوبة وأفضل النتائج في العمليات التشغيلية المختلفة للشركة.

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة تدرك أهمية الاعتماد على نظام إداري ومالي وتنظيمي رقمي، لما يوفره ذلك من متابعة دقيقة لكافة العمليات، ويوفر الوقت والجهد ويعمل على تسهيل الإجراءات ومن ثم زيادة الفعالية والكفاءة في منظومة التشغيل العامة لذلك حرصنا على التعاون مع كبرى الشركات العالمية التي تمتلك الكفاءة والخبرة في هذا المجال، لتنفيذ أكبر عملية تحول رقمي في أهم مؤسسة صناعية مصرية لتكون نموذج يليق باسم ومكانة الشركة الشرقية علما بأن عملية تطبيق هذا النظام داخل الشركة الشرقية الذى يعد من أكبر البرامج للتحول الرقمي نظرًا للعمليات الإدارية المعقدة والمترابطة والمتداخلة في كل المراحل بداية من مراحل التوريد والعملاء الخارجين مرورا بمراحل التصنيع والعمليات التشغيلية بأنشطة الشركة والوصول الى  المخرجات وعمليات البيع النهائية، حيث أن صناعة التبغ تعد صناعة فرديه من نوعها في التنفيذ وخاصة لدى الشركة الشرقية.

يذكر أن شركة ساب (SAP) المزودة لهذا البرنامج هي من كبرى الشركات العالمية في مجال إصدار برمجيات إدارية تساعد المنشآت على الارتقاء بأعمالها، وربطها بنظام واحد يكفل لها الترابط وكفاءة الأداء، دون الحاجة الى استخدام عدة برمجيات وانظمة من شركات مختلفة، وقد ساعدت مئات الشركات والمؤسسات حول العالم على إنشاء نظام واحد متكامل يهيئ جميع التطبيقات لجميع أنواع الشركات سواء كانت ربحية أو غير ذلك.

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