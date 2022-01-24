تامر أمين يسأل منى زكي: شاركتي في فيلم أصحاب ولا أعز ليه؟

كشف الإعلامي تامر أمين، عن رأيه في فيلم أصحاب ولا أعز، قائلا:" الفيلم كله خيانة وكذب ونفاق ومثلية والـ 7 شخصيات أمثلة لكل الفساد المتواجد في كل العلاقات الإجتماعية".

وأضاف تامر أمين في برنامجه" أخر النهار " المذاع على قناة “ النهار “، :” أنا ضد فكرة المنع لأن المنع يأتي أمام مشاهد أو ألفاظ خادشة للحياء، وأنا مع إن الإبداع والرأي والفكرة يرد عليه بابداع ورأي وفكرة ”.

وتابع تامر أمين:" أنا ضد سب وقذف والهجوم على منى زكي وانا ضد سب وقذف أي حد خاصة وان منى زكي نجمة مصرية ولها أعمال محترمة كثيرة وتاريخا يشفع لها ".

وأكمل تامر أمين :" أنا بقول لـ منى زكي إنتي أكبر من قيمة الفيلم ده وسؤالي لـ منى زكي ما هو السبب وراء مشاركتك في الفيلم ".

ولفت تامر أمين :" المشكلة الأساسية عندي كانت في دور إياد نصار في الفيلم الذي كان يؤدي دور شخصية مصرية، ودفاعه عن الشخص مثلي الجنسية وهو حر في قراره ودور شخصية إياد نصار لا يعبر عن المصريين مطلقا".