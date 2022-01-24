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مستشار الرئيس للصحة: علاج كورونا الجديد يقلل نسب الدخول للمستشفيات واحتمالية الوفاة

صدى البلد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن دواء كورونا الجديد الذي سيطرح في الأسواق المصرية ثبتت فاعليته وسيطرح في الأسواق للاستخدام الطارئ ووفق ضوابط يحددها الأطباء ويصرف من المستشفيات، موضحا أن هذا الدواء يستخدم فى الحالات البسيطة إلى متوسطة المصابة بكورونا.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن دواء كورونا الجديد يؤخذ عن طريق الفم والجرعة لمدة 5 أيام، وشرط الاستخدام ان تكون الحالة مصابة بمرض اخر بجانب كورونا.

وتابع: "هذا الدواء انتجته شركتين عالميتين وبفضل اطباءنا قدرنا نأخذ موافقة على انتاج هذا الدواء فى مصر، وفى خمس شركات تنتج هذا الدواء فى مصر وهذا الدواء يساهم في الحد من خطورة كورونا والفائدتين الأساسيتين هو أنه يقلل نسب الدخول للمستشفيات ويقلل احتمالية الوفاة، وهذا الدواء سجل طوارئ وبسرعة وهذا التسجيل يستوجب أنه يكون موجود فى المستشفيات والمريض يصرف العلاج من المستشفى".

علاج كورونا خيري رمضان محمد عوض تاج الدين عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة

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