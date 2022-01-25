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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن عن مسابقة في هذه المجالات.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة


 

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المسابقة الاولمبية التى اعلنت عنها وزارة التعليم العالى والتى سوف تقام فى مجال الانترنت وفى كافة الصناعات المصرية والمشروعات القومية القائمة فى كافة قطاعات الدوله مثل ( قطاع التعليم - التعليم العالى و البحث العلمى - قطاع الزراعة - قطاع الصحة … ) ، وذلك لطلاب وخريجى الجامعات المصريه تحت اشراف اساتذة الجامعات.

 

تستهدف هذه المسابقة الوصول إلى أكبر عدد من الباحثين الجدد و الطلاب فى مجال إنترنت الأشياء وتوفير التعليم الملائم لهم ، مما يتيح الوصول الى فرص العمل تليق بجديتهم وتحصيلهم فضلًا عن إلقاء الضوء على الصروح التعليمية التى ينتسبون إليها .

 

سيتم تقييم الأفكار المطروحة من لجنة رفيعة المستوى وتوزيع جوائز مالية قيمة لكل من الطلاب الفائزين وأساتذتهم الذين تبنوا الأفكار فى مجال إنترنت الأشياء.

 

لابد ان يكون المتقدم طالب جامعي او خريج وسيتم تقييم المشروعات تقييم دولى .

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سيتم إقامة حفل توزيع الجوائز و شهادات التقدير على الفائزين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع انتهاء الدائرة المستديرة يوم ٢٢ فبراير عام ٢٠٢٢ .

 

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