عاشق لـ لبنان.. عمرو أديب: خروج الحريري من الحياة السياسية مؤلم.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان سعد الحريري عدم الترشح في الانتخابات البرلمانية وتعليق نشاطه السياسي.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "خروج الحريري من الحياة السياسية مؤلم.. الراجل ده عاشق للبنان".

وأضاف: "الحريري عاشق المصلحة اللبنانية وهو أحد أبناء هذه الدولة التي تربى سياسية على يد الوالد والأحداث للبنانية"، وهو الذي واجهه المظاهرات التي اندلعت في لبنان".

وتابع: "هناك خلل في التوازن بلبنان، ونفوذ حسب الله يتصاعد والحريري يقول إن هناك دولة أخرى تحكم لبنان".