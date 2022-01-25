محافظ أسوان يكشف تفاصيل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الهوية البصرية.. فيديو

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته بأن أسوان عاصمة للشباب والثقافة والاقتصاد، مؤكدا أن الزيارات الأخيرة أعطت روحا جميلة لمحافظة أسوان.

وأضاف أشرف عطية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن “كلنا مبسوطين واحنا بنشتغل على آخر توجيه للرئيس بأن القوات المسلحة والداخلية والإسكان تعمل على الانتهاء من المرحلة الأولى للهوية البصرية لمحافظة أسوان”.

وتابع أشرف عطية، “أنه كان هناك تحدي وتطابق غير عادي يتم على أرض الواقع للهوية البصرية للمحافظة، مؤكدا أنه وقعنا بروتوكول مع الجامعة الالمانية والرئيس السيسي صدق على هذا القرار أمام العالم كله”.

وأشار محافظ أسوان إلى أن “أكثر ما أسعدنا هو أن الأطفال بيشتركوا معانا في الهوية البصرية التي تمت على الجداريات، إضافة إلى مشاركة جامعة أسوان ومديرية التربية والتعليم والمواطنين”.

وأكد أشرف عطية، "أن ما تم كان بمثابة ملحمة وخلال 15 يوم اللى أمر الرئيس السيسي للانتهاء من الهوية البصرية وتم الإنتهاء منها.

