وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف يتفقدان وحدة التشخيص عن بعد بالمستشفى التخصصي

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى بني سويف التخصصي والتي تعمل كمستقبل خدمة ضمن منظومة التشخيص عن بعد التي يتم تنفيذها بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية الصحة ، ومستشفى بني سويف الجامعي كمقدم للخدمة الطبية

وتابع المحافظ والوزير سير العمل بالوحدة ،والتي تعتمد على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وتخفيف العبء عنه، وتوفير خدمة التشخيص الطبي بكفاءة عالية الجودة للمناطق البعيدة والنائية، وتقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى دون اللجوء إلى السفر أو الانتقال لمسافات بعيدة خارج المحافظة، إلى جانب دورها في تطوير وصقل المستوى العلمي والمهارى للأطباء عن طريق إتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمي الخدمات الصحية ورفع كفاءتهم في هذا الشأن.

حيث أشاد المحافظ بالوحدة ، مشيرا إلى أن بنى سويف من أولى المحافظات في تفعيل وحدات العلاج عن بعد التي تم تجهيزها ضمن أنشطة التعاون المستمرة بين الوزارة والمحافظة، في مجال رفع مستوى الرعاية ودعم الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تشغيل 7 وحدات للتشخيص عن بعد مرتبطة بوحدتين مركزتين بمستشفى بنى سويف التخصصي، ومستشفى ناصر العام، حيث يتم الربط التكنولوجي بين المستشفيات والوحدات الصحية والأجهزة المخصصة لتقديم هذه الخدمة.

من جانبه أضاف وزير الاتصالات أن إنشاء وحدات العلاج عن بعد ،تأتي في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030،وضمن الخطوات العملية التي تنفذها الحكومة لتطوير منظومة الخدمات ،والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع وتيسير حياة المواطنين وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم وخاصة في القرى والأماكن الأولى بالرعاية ، وذلك من خلال التكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات.

كما تفقد الوزير والمحافظ مركز مبيعات عملاء المصرية للاتصالات WE، بشارع أحمد عرابي بمدينة بني سويف ، والذى تم تطويره لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والتي تتضمن خدمات التليفون المحمول والإنترنت، بجانب خدمات الدعم الفنى ودفع الفواتير وغيرها، ويعمل بالمكاتب مجموعة من الشباب المدربين والمؤهلين لتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

واستمع الوزير والمحافظ لعرض موجز عن نوعية الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين وتشمل، استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الأرضي والنت الجديدة، وبيع الخطوط المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلي والمباشر والدولي والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول.