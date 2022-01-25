أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء: انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار.. هيئة الدواء: 5 شركات محلية تنتج المولونبيرافير لعلاج كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددًا من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



استصلاح أكثر من مليوني فدان..مستشار الرئيس لمشروع مستقبل مصر الزراعي يكشف التفاصيل..فيديو

قال الدكتور ياسر عبد الحكيم، مستشار رئيس الجمهورية، لمشروع مستقبل مصر الزراعي، إن طول المشروع 100 كيلو بعرض 40 كيلو أو 35 كيلو، موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الأولى التى أطلقها الرئيس ببداية عام 2021.

هيئة الدواء: 5 شركات محلية تنتج «المولونبيرافير» لعلاج كورونا.. فيديو

كشف حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعي ، تفاصيل منح التصريح بالاستخدام الطارئ لـ دواء المولونبيرافير المقاوم لفيروس كورونا.

السياحة تكشف حقيقة منع المرأة أقل من 40 عاما من الإقامة في فندق بمفردها.. فيديو

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، حقيقة منع المرأة أقل من 40 عاما من الإقامة في فندق بمفردها.

انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مستمر على مدار الأسبوع الحالي .

الصحة: 95% نسبة الحضور في امتحانات الجامعات ولايوجد إنتشار للفيروس بين الطلاب

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أن الدولة المصرية نجحت فى توفير عقار"مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا وهو عقار مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة في الفئات الاكثر عرضة من البالغين المعرضين للاصابة بالخطر الشديد ممن يعانون من أمراض مزمنة ومن يعانون من نقص الجهاز المناعي ".

تامر أمين يسأل منى زكي: شاركتي في فيلم أصحاب ولا أعز ليه؟

كشف الإعلامي تامر أمين، عن رأيه في فيلم أصحاب ولا أعز، قائلا:" الفيلم كله خيانة وكذب ونفاق ومثلية والـ 7 شخصيات أمثلة لكل الفساد المتواجد في كل العلاقات الإجتماعية".

بالورقة والقلم.. المهن التمثيلية ترد على هجوم حزب النور بسبب أصحاب ولا أعز

قال شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، تعليقا على بيان النقابة حول فيلم أصحاب ولا أعز، إن المهن التمثيلية لا تدافع عن أفكار معينة أو عمل بعينه، وإنما تدافع عن حرية الإبداع.

التضامن: الجمعيات الأهلية تتولي إعادة تأهيل المنازل نيابة عن الحكومة.. فيديو

قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن اليوم قام رئيس الوزراء بدراسة مشاركة الجمعيات الأهلية في وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وزير الداخلية يستجيب لاستغاثة أم لعلاج نجلها في أحد مراكز الوزارة

أعلنت الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، استجابة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لحالة السيدة أسماء.

أبو العينين: من الضروري تدشين موقع إلكتروني يحتوي على خريطة للاكتشافات الأثرية

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بشأن قانون المنشآت الفندقية والسياحية.