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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي بلا مهاجم في كأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي

قال الإعلامي محمد شبانة إن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي يواجه أزمة هجومية كبيرة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل بعد إصابة عدد من اللاعبين المرشحين للمشاركة في مركز رأس الحربة وتأكد غياب صلاح محسن بعد إصابته بكسر في مشطية وجه القدم وخضوعه لتدخل جراحي حيث يحتاج لشهرين تقريبا من أجل العودة مرة أخرى للملاعب.


وتابع شبانة  في برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC : "كشف مصدر مسئول أن بيتسو موسيمانى يدرس إيجاد حلول لمواجهة أزمة المهاجمين فى الأهلي وتجهيز أحمد سيد غريب مهاجم فريق الشباب ولكن قلة خبرات اللاعب قد تحول دون ذلك الأمر حيث مازال يدرس الموقف. 


وواصل شبانة: "لم يتضح موقف محمد شريف حتى الآن من اللحاق بمونديال الأندية نظرًا لاستمرار مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا بجانب جلوس اللاعب احتياطيا منذ فترة طويلة ما يقلق الجهاز الفني للأهلي من تراجع مستواه كما هو حال بيرسي تاو العائد من راحة طويلة عقب إصابته بفيروس كورونا.


خرج حسام حسن من حسابات الجهاز الفني بعد إصابته بشد في عضلة السمانة ويحتاج لأسبوعين من أجل العودة بجانب رحيل محمود عبد المنعم كهربا لفريق هاتاي سبور التركي.

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