عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم عبد العزيز وأحمد السقا في كواليس تصوير الاختيار 3

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لأبطال مسلسل " الأختيار 3"، من كواليس تصويرهم للمسلسل.

وظهر في الصور النجم كريم عبد العزيز برفقة المنتج الفني للعمل فتحي إسماعيل ، بالاضافة الي النجم أحمد السقا .

 

ويشارك في الاختيار ٣ العديد من النجوم منهم أحمد عز، أحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسر جلال.

بصورة من مسلسل الاختيار 2.. بشرى تحتفل بعيد الشرطة الـ 70

حرصت الفنانة بشري علي الاحتفال بـ عيد الشرطة الـ 70، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت بشرى صورة من مسلسل الاختيار 2، برفقه الفنان كريم عبد العزيز، والفنان ماجد الكدواني، والفنانة إنجي المقدم.

 

وعلقت بشرى على الصورة، كاتبة: “مع أجمل نجوم وزملاء .. ربنا يجمعنا دايما فى كل ما هو خير ...وتحيا مصر..#الاختيار٢ #عيد_الشرطة_70”.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 70 لـ عيد الشرطة

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 70 لـ عيد الشرطة والـ 11 لثورة 25 يناير.

 

وقال المجلس في بيانه "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم أصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين به بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير". 

 

وتابع: تلك الذكرى الخالدة التي ضرب فيها رجال الشرطة ومازالوا أكبر النماذج في تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه؛ ومواجهة الإرهاب والجريمة؛ حتى سقط منهم مئات الشهداء الذين جادوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة، من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي وشعبنا الأبي الكريم.

 

وأشار البيان : إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة قادرة على صناعة مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم.

 

واختتم : ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليكم سيادة الرئيس بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم الله لمصر زعيما لها وقائدًا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية ، كما ندعو الله أن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الغالية.

الاختيار 3 كريم عبد العزيز احمد السقا احمد عز ياسر جلال مسلسل الاختيار 3

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز.. إصابة جلال الشرقاوي وحفيدة شريف منير بفيروس كورونا

بعد «أصحاب ولا أعز».. أبرز 10 أفلام أثارت الجدل عبر تاريخ السينما

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا غنائيا في الكويت 2 فبراير

تطورات الحالة الصحية للمخرج جلال الشرقاوي بعد إصابته بكورونا.. تفاصيل

ويجز: طفولتي كانت قاسية ومجالنا فيه منافقين كتير.. فيديو

بسبب صورة .. معجب يشتبك مع جوهرة ويشد شعرها أثناء فقرة رقص

يعاني من مشاكل في الرئة.. إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

دور برد وعدى على خير.. شيماء سيف: مسحة كورونا سلبية.. خاص

ترشيحاتنا

الشبح يثير ذعر العالم.. سلالة متحورة جديدة من أوميكرون

شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 25 يناير

ما سبب العلاقات المصرية الجزائرية الوطيدة والتاريخية؟.. خبير علاقات دولية يجيب

خبير شئون عربية يكشف أهم الملفات بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري.. فيديو

كيف أستيقظ لصلاة الفجر؟.. روشة مجربة من كبار العلماء تعرف عليها

وزير الخارجية يتلقى أوراق اعتماد سفير الإمارات بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

بوركينا فاسو.. الجيش يعلن عزل الرئيس وتعليق الدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز وأحمد السقا في كواليس تصوير الاختيار 3

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

فيديو

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ