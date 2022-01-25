كريم عبد العزيز وأحمد السقا في كواليس تصوير الاختيار 3

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لأبطال مسلسل " الأختيار 3"، من كواليس تصويرهم للمسلسل.

وظهر في الصور النجم كريم عبد العزيز برفقة المنتج الفني للعمل فتحي إسماعيل ، بالاضافة الي النجم أحمد السقا .

ويشارك في الاختيار ٣ العديد من النجوم منهم أحمد عز، أحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسر جلال.

بصورة من مسلسل الاختيار 2.. بشرى تحتفل بعيد الشرطة الـ 70

حرصت الفنانة بشري علي الاحتفال بـ عيد الشرطة الـ 70، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت بشرى صورة من مسلسل الاختيار 2، برفقه الفنان كريم عبد العزيز، والفنان ماجد الكدواني، والفنانة إنجي المقدم.

وعلقت بشرى على الصورة، كاتبة: “مع أجمل نجوم وزملاء .. ربنا يجمعنا دايما فى كل ما هو خير ...وتحيا مصر..#الاختيار٢ #عيد_الشرطة_70”.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 70 لـ عيد الشرطة

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 70 لـ عيد الشرطة والـ 11 لثورة 25 يناير.

وقال المجلس في بيانه "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم أصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين به بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير".

وتابع: تلك الذكرى الخالدة التي ضرب فيها رجال الشرطة ومازالوا أكبر النماذج في تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه؛ ومواجهة الإرهاب والجريمة؛ حتى سقط منهم مئات الشهداء الذين جادوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة، من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي وشعبنا الأبي الكريم.

وأشار البيان : إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة قادرة على صناعة مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم.

واختتم : ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليكم سيادة الرئيس بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم الله لمصر زعيما لها وقائدًا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية ، كما ندعو الله أن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الغالية.