عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في هذا الموعد

عرض فيلم red notice لـ ذا روك على شبكة نجوم الرابعة

صدى البلد

حصلت شبكة نجوم الرابعة على حقوق بث   فيلم "النشرة الحمراء"  Red Notice،  للنجم العالمي ذا روك .

ويعرض الفيلم في ٢ فبراير المقبل ؛ حيث يعد الظهور الأول للفيلم على الشبكة .

 

يدور فيلم Red Notice حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الإنتربول، ولكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دواين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جادوت، ورايان رينولدز)، فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات الغير متوقعة، وبالتالي ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، هي صحبة بعضهم البعض.

أبطال الفيلم:

يشارك في بطولة فيلم الأكشن والدراما الجديد Red Notice،  كل من ريتو آريا و كريس ديامانتوبولوس، وغيرهم، فيلم  Red Notice من تأليف وإخراج روسون مارشال ثيربر (مبدع أفلام Central Intelligence وSkyscraper).

النشرة الحمراء شبكة نجوم الرابعة فيلم النشرة الحمراء Red Notice ذا روك

موضوعات متعلقة

السعودية| داليا مبارك تتعاون للمرة الأولى مع محمد حامد في عشر سنين

جورج خباز يدعم منى زكي بعد الهجوم عليها

منى عبد الوهاب: تحية لفريق أصحاب ولا أعز

عرض المسلسل العالمي WeCrashe على شبكة نجوم الرابعة بهذا الموعد

عزل منزلي.. إصابة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا

عرض الجزء الثالث من "عروس بيروت" على قناة العهد.. في هذا الموعد

عندها القلب والسكر.. زينة تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا

نشرة الفن.. تعافي زوجة يوسف الشريف من كورونا وبكاء أديل بعد تأجيل حفلاتها وإليسا ترتدي "الفروة" في موسم الرياض

ترشيحاتنا

هل يحل اكل الجراد حي أو ميت في الإسلام ؟ اعرف الإعجاز العلمي

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

شديد اللهجة.. تحذير أمريكي لروسيا بسبب أوكرانيا

علاج الكسل عن الصلاة.. طريقة مجربة وبسيطة سارع بتنفيذها

شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Redmi Note 11S

شيماء سيف تكشف نتيجة مسحة كورونا الثانية.. خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 25 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ابن عمها.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. ورد صادم منها

الشبح يثير ذعر العالم.. سلالة متحورة جديدة من أوميكرون

كريم عبد العزيز وأحمد السقا في كواليس تصوير الاختيار 3

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

فيديو

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ