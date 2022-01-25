الزمالك يكلف "عدوّ" كارتيرون بالرد على إنذارات المدرب

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة نادي الزمالك كلفت يحيى علي وكيل اللاعبين والمقرب من أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، بالرد على الإنذارات التي يرسلها المدرب إلى النادي بشكل مستمر.

وفي برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "جاء اختيار يحيي علي بالتحديد لتلك المهمة من جانب إدارة الزمالك بسبب الخلافات بينه وبين كارتيرون حيث سبق وتركه الأخير والتوقيع لنادي التعاون السعودي مع وكيل آخر رغم أن يحيي علي كان وكيل أعماله في تلك الفترة.

وتابع شبانة: "جاء قرار إدارة الزمالك؛ بهدف استفزاز كارتيرون حيث كانت المفاجأة بمعرفة المدرب بالأمر، وأن يحيي علي هو الذي يرد على الإنذارات، بتكليف من إدارة الزمالك، وعلم بالأمر من طريقة الوكيل في الردود، حيث كانا يرتبطان بصداقة لسنوات طويلة، ويعلم طريقة تفكير وأسلوب يحيي علي.

وختم شبانة: "غضب كارتيرون بشدة من موقف إدارة الزمالك، واعتبره نوعا من الاستفزاز والضغط عليه.