حمو بيكا في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر الفنان حمو بيكا صورة جديدة من أحدث ظهور له عبر صفحتة الرسمة علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فيها بيكا بإطلالة شتوية ،مرتدياً جاكت كاروهات أحمر وبنطلون أسود من داخل منزلة ،مما نال إعجاب متابعية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلي جانب أخر يحيى كل من مؤدييّ المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا حفلا غنائيا بالسعودية يوم 28 من الشهر الجارى.

واستمر مؤدى المهرجانات حمو بيكا في الهجوم على المطرب عمر كمال ، وذلك عقب طرحهما مؤخرا أغنية مستفزة.

وقال حمو بيكا في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام :" أنا عملت لعمر كمال بلوك من عندي ؛ ونزلت دلوقتي الأغنية مع نور التوت والشخصية التالتة دي".

وأضاف حمو بيكا: أنت بقيت تشوف نفسك على الناس وانا بقى مش الناس دي، أنا السبب في نجاحك بعد ربنا وأول واحد خليتك تغني".