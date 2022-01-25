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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ابن عمها.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. ورد صادم منها

Bride
Bride

قامت عروس هندية بإلغاء حفل زفافها بعدما صفعها العريس على وجهها أمام المعازيم، مما دفعها للانتقام منه والزواج من ابن عمها في نفس اليوم.

 

قررت عروس في ولاية تاميل نادو الهندية إلغاء زفافها بعد أن صفعها العريس على وجهها خلال الحفل، وذلك بسبب رقصها مع ابن عمها.

 

وقع الحادث في ولاية تاميل نادو الهندية، حيث قامت العروس بفسخ الخطوبة وإلغاء الزفاف بعدما حاول العريس إذلالها بصفعها أمام المعازيم.

 

والأكثر غرابة أن العروس قررت في نفس اليوم الزواج من ابن عمها الذي انتهى الزفاف بسببه، انتقامًا من العريس.

 

بعد الحادث، قدم العريس شكوى إلى مركز شرطة بانروتي، لطلب تعويض قدره 7 روبية لكح أنفقتها عائلته على ترتيبات الزفاف.

 

ذكر تقرير صحيفة تايمز أوف إنديا أن المشاكل بدأت أثناء رقص العريس والعروس بسعادة على أنغام الدي جي حتى انضم ابن عم العروس للزوج على حلبة الرقص.

 

بعد فترة وجيزة، جاء ابن العم بين الزوجين ووضع ذراعيه فوق كتفيهما، مما أغضب العريس الذي أبعد ابن العم والعروس بعنف عن بعضهما وصفع العروس.

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