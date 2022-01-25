فى مشهد مفزع.. عاصفة ثلجية وإعصار مائي باليونان .. فيديو

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو بعنوان، عاصفة ثلجية وإعصار مائي.. اليونان تحت رحمة الطبيعة.

ووفقا للتقرير، فحدث إعصار مائي ضخم بجزيرة يونانية، فى مشهد مفزع للأهالي هناك، إلى جانب تساقط الثلج بكثافة وسرعة في وسط أثينا، واستقر على الأعمدة الرخامية للأكروبوليس القديم.

وضربت عاصفة ثلجية قوية اليونان في وقت مبكر من يوم الاثنين، رافقتها درجات حرارة متدنية جداً في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك العاصمة أثينا والعديد من جزر بحر إيجة.

وحذرت السلطات المواطنين من سوء الأحوال الجوية وصعوبة التنقل، مطالبة إياهم بحصر تحركاتهم للحالات الضرورية فقط ليومي الإثنين والثلاثاء، بينما استمر التعليم ولكن عن بعد غالباً.