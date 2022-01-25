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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث البحيرة

بسبب دفاية.. مصرع 5 من أسرة واحدة في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المتسرب من دفاية أثناء النوم في قرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة البحيرة.

تم حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تشييع جثامين ضحايا التسمم الغذائي من أسرة واحدة في البحيرة

بلاغ الواقعة 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً  من أهالى قرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار، العثور على أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص متوفين داخل المنزل.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع :

محمد فؤاد احمد 45 سنة ، وزوجته هدى شبل علام 40 سنة ، وأطفالها منه محمد فوائد 10سنين ومريم محمد فوائد 8 سنين، ومروان محمد فوائد 16سنة داخل غرف المنزل.

كما تبين وجود دفاية كهربائية ووجود آثار أدخنة ، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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