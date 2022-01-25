السعودية تحذر المواطنين من ذروة موجة باردة جديدة تضرب المملكة

أعلن أستاذ المناخ السعودي، عبد الله المسند، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عن ذروة الموجة الباردة الجديدة التي تضرب المملكة.



وعبر حسابه في "تويتر"، قال عبد الله المسند: "متوقع اليوم (الثلاثاء) استقرار جوي عام..سماء صحو وشمس ساطعة على معظم المناطق، وأجواء دافئة نهارا، وباردة ليلا"، ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: " لتدفئة المنازل ..افتحوا النوافذ من الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء".

وذكر في تغريدة أخرى ، قائلا: "تبدأ مساء اليوم درجة الحرارة بالهبوط مجددا في شمالي السعودية ثم تزحف الكتلة الباردة باتجاه الجنوب لتبلغ شمالي الوسطى الخميس المقبل، والشرق الجمعة، وذروة الموجة الباردة الجديدة يوما الخميس والجمعة في الشمال والغرب، والجمعة والسبت في الوسط، والسبت والأحد في الشرق، والأحد في الجنوب".