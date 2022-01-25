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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

25 يونيو| مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم يحتفل بكلاسيكيات السينما المصرية

صدى البلد

يحتفل مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم (أوروبا وأسيا وأفريقيا) برئاسة المخرج إسماعيل مراد في دورته الإفتتاحية التي تقام خلال الفترة من 25 وحتي 30 يونيو 2022  باليوبيل الذهبي لخمسة من كلاسيكيات السينما المصرية ومرور 50 عاما علي إنتاجها.

ويعد أول هذه الأفلام أغنية علي الممر بطولة محمود مرسي ومحمود ياسين الذي تحمل دورة المهرجان وجائزة أفضل ممثل إسمه  وصلاح قابيل وأحمد مرعي ومديحة كامل وصلاح السعدني، تأليف علي سالم وسيناريو وحوار مصطفي محرم وإخراج  علي عبد الخالق.

الفيلم من أوائل الأعمال التي تناولت الإستعداد لحرب أكتوبر  ويحتل المركز رقم 66 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائى بالأسكندرية (1896-1996) وكان الإختيار بداية من عام 1927 حيث تم عرض أول فيلم مصرى (ليلي 1927) وحتى عام 1996.

حصل فيلم  أغنية علي الممر  على  عدة جوائز محلية ودولية أهمها  من  مهرجان كارلو في فاري  ومهرجان طشقند 

وثاني الأفلام الذهبية الناس والنيل بطولة سعاد حسني وعزت العلايلي وصلاح ذو الفقار ومحمود المليجي  وسيف عبد الرحمن  وتأليف نيكولاي فيجوروفسكي وحسن فؤاد وإخراج يوسف شاهين.
أحداث الفيلم  تدور عندما  يتم تحويل مجرى نهر النيل عام 1964، وتبدأ شخصيات عديدة في تذكر الماضي، من خلال قصة طبيب أمين يلتحق بالعمل في السد من أجل خدمة العاملين فيه، بينما يعد نفسه لذلك، ترفض نادية فكرة الانتقال إلى أسوان في صحبة زوجها، كما أن المهندس الروسي أليكس يعاني من مشاكل مع زوجته زويا التي لا تحتمل الحياة في مصر.

وثالث الأفلام هو خلي بالك من زوزو بطولة سعاد حسني وحسين فهمي وتحية كاريوكا وعماد حمدي وسمير غانم ونبيلة السيد وسيناريو وحوار صلاح جاهين وإخراج حسن الإمام.

ويحتل الفيلم المركز رقم 79 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما  وإستمر عرضه في صالات السينما عاما كاملا و يعد رقما قياسيا حققه وفيلم أخر هو أبي فوق الشجرة لعبدالحليم حافظ  لم يصل إليه احد في تاريخ السينما العربية حتى الآن.

رابع الأفلام الذهبية إمبراطورية ميم بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر ودولت أبيض وحياة قنديل وهشام سليم وقصة وحوار إحسان عبد القدوس وسيناريو كوثر هيكل ومحمد مصطفي سامي وإعداد سينمائي نجيب محفوظ  ومن إخراج  حسين  كمال .

يحتل الفيلم المركز رقم 89 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية ويعتبرة النقاد الفيلم العائلى الأول للسينما المصرية والعربية.

خامس الأفلام هو العصفور للمخرج يوسف شاهين وبطولة محمود المليجي ومحسنة توفيق وسيف عبد الرحمن ومحمود قابيل  ومن تأليف لطفي الخولي .

الفيلم هو باكورة أعمال شركة مصر العالمية للإنتاج والتوزيع التي أسسها المخرج العالمي يوسف شاهين ويحتل الفيلم  المركز رقم 45 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية.

الفيلم أنتج عام 1972 ولم يعرض بعد الانتهاء من تصويره إلا بعامين، حيث رفضت الرقابة الفنية عرضه لمهاجمته لثورة يوليو، وتم عرضه بعد حرب اكتوبر 1973 وكان هناك اعتقاد بأن أغنية  راجعين شايلين في إيدنا سلاح  قد أنتجت في فترة حرب أكتوبر  لكنها في الحقيقة أغنية من أغاني الفيلم التي لحنها علي إسماعيل.


مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم 

يقام مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ومحافظة بورسعيد  وتنظمه مؤسسة سينما توجراف وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد بهدف نشر الثقافة السينمائية وتعريف الجمهور البورسعيدي بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث "أوروبا  وأسيا وأفريقيا"، ويضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمالا سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما.

بورسعيد محمود ياسين عزت العلايلي صلاح السعدنى مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم مهرجان بورسعيد إسماعيل مراد سيف عبد الرحمن

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