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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: إخماد حريق اندلع داخل قاعة رياضية في بغداد

العراق
العراق

سيطرت فرق الدفاع المدني العراقي ، اليوم الثلاثاء ، على حادث حريق اندلع داخل قاعة مركز شباب الزعفرانية المشيدة من ألواح الچينكوفي منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد.

حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني ، النيران وأبعدت خطر انتشارها الى داخل النادي الرياضي ، وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ، وعلى أثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر وفق السومرية.

وكانت قررت وزارة الصحة العراقية، شمول الأعمار من 18 فأكثر بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وذكرت الوزارة بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، إنه "لغرض زيادة مناعة المستفيدين من اللقاح وحمايتهم من متحورات كورونا و"اوميكرون"، تقرر شمول الاعمار فوق 18 سنة بالجرعة الاضافية (الثالثة) من لقاح كورونا".

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