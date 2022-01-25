تعرف على موعد سفر أكرم توفيق لألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي انتهاء الإجراءات الخاصة بسفر أكرم توفيق، لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.



وأوضح عبدالحفيظ أن أكرم توفيق سيسافر غدا الأربعاء رفقة طبيب الفريق إلى ألمانيا؛ لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء العملية الجراحية.



وأشار مدير الكرة بالنادي إلى أن أكرم توفيق سيجري جراحة الرباط الصليبي يوم٢٨ يناير الجاري في أحد المراكز المتخصصة بألمانيا، مُتمنياً له الشفاء والعودة للملاعب في أفضل حال.



وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.



وخاض الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها بعد غد الخميس.



وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين داخل ملعب التتش ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الفترة الحالية للوقاية من فيروس كورونا.



وأكد المدير الفني للأهلي خلال محاضرته على بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق وبرنامج الفترة المقبلة سواء في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة أو منافسات كأس العالم للأندية في الامارات الشهر المقبل.