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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال استقباله الشركة المانحة لشهادة الأيزو..

محافظ بورسعيد: تطور غير مسبوق في العمل الإداري بعد تطبيق التحول الرقمي

محافظ بورسعيد يستعرض
محافظ بورسعيد يستعرض أعمال التطوير والميكنة بالديوان العام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، المراجعين الخارجين للشركة المانحة لشهادة iso،  بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة،  والدكتور حسام الدين احمد الجارحي والأستاذ طارق خالد ابو العلا،  بديوان عام محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستعرض أعمال التطوير والميكنة بالديوان العام

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق فى مجال العمل الإداري، فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة التي طبقتها الدولة للمرة الأولى ببورسعيد، مما أهلها للتقدم للحصول على شهادة الإيزو، حرصا على استكمال منظومة التطوير بالقطاع الإداري والحكومي داخل بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستعرض أعمال التطوير والميكنة بالديوان العام

وقام محافظ بورسعيد بعرض جهود واستعدادات المحافظة في ملف تطبيق نظام الجودة، والحصول على شهادة الإيزو ٩٠٠١، ومناقشة ما تم التوصل إليه بشأن المتطلبات العاجلة للانتهاء من تطبيق نظام الجودة و منظومة الأيزو ٩٠٠١ بمحافظة بورسعيد ، و تناول المحافظ شرحا حول عملية التطوير بديوان عام المحافظة، والتي تقوم بشكل أساسي على تذويد الديوان العام بأحدث النظم الإلكترونية،  وميكنة كافة الإدارات فضلا عن الارتقاء بمستوى العاملين على أعلى مستوى من خلال التدريب المستمر.

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وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الحصول على شهادة الإيزو لخدمة المواطنين فى المقام الأول من خلال تقديم خدمات مميزة للمواطن ، من خلال تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية الذي جرى بالمحافظة، لافتا أنه تم البدء بالتقدم للحصول على شهادة الأيزو بالديوان العام  نظرا لتوافر الإمكانيات المادية والتكنولوجية والعناصر البشرية المؤهلة، وسيتم تعميم التجربة على الأحياء بعد الحصول على شهادة الإيزو. 

محافظ بورسعيد يستعرض أعمال التطوير والميكنة بالديوان العام

ومن جانبهم، أشاد المراجعين الخارجين للشركة المانحة لشهادة iso  بجهود الأجهزة المختصة فى تطبيق منظومة الجودة و سرعة الانتهاء من متطلبات ومراجعة أعمال ميكنة كافة إدارات الديوان العام وربطها ببعضها، واستكمال استحداث الأجهزة الإلكترونية لتحقيق متطلبات الميكنة، كما أشادوا بالطفرة التنموية التي جرت ببورسعيد على كافة الأصعدة.

محافظ بورسعيد يستعرض أعمال التطوير والميكنة بالديوان العام

كما عقد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة اجتماعامع مديري الإدارات مع الجهة المسئولة عن منح شهادة  الايزو

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