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رئيس التحرير
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ديني

كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة تعلن دعمها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هناء العبيسي، عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة رئيس مجلس إدارة مستشفى الزهراء الجامعي؛ دعم الكلية والمستشفى للمبادرة الرئاسية: (حياة كريمة).

وعبرت عميدة كلية الطب خلال افتتاح ورشة العمل السادسة التي ينظمها قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الزهراء الجامعي، عن سعادتها بوجودها وسط هذه الكوكبة من أساتذة جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الزهراء الجامعي العزيزة علينا جميعًا.

وأشادت عميدة كلية طب البنات بجهود قسم جراحة الأوعية الدموية برئاسة الدكتورة مايسة عبد الوهاب، رئيس القسم، إضافة إلى نشاط القسم العلمي الكبير والذي تجسد خلال المؤتمر الدولي السادس لأقسام الأوعية الدموية العام الماضي.

وأعلنت دعم مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، لجميع المبادرات الرئاسية التي نادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعقد ورشة العمل تحت عنوان: أساسيات البحث العلمي في مجال الطب، والتي تقام بالتعاون مع مبادرة: (قدم صحيح) بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير على هامش المؤتمر الدولي السابع لأقسام الأوعية الدموية بكليات الطب بجامعة الأزهر.

وحضر افتتاح الورشة الدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب البنات السابق، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور  يحيى صادق، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية السابق، والدكتورة مايسة عبد الوهاب، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الزهراء الجامعي، والدكتور المتولي رجب، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية طب بنين الأزهر بدمياط.

وخلال ورشة العمل تم تكريم العديد من أساتذة  الأوعية الدموية بكليات الطب بجامعة الأزهر، ممن أسهموا بشكل كبير في مجال جراحة الأوعية الدموية، خلال المؤتمر الدولي السادس الذي عقد العام الماضي، إضافة لجهودهم في الاعداد والتحضير للمؤتمر الدولي السابع الذي يقام بالتعاون مع أقسام الأوعية الدموية بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

 جدير بالذكر أن هناك بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومؤسسة صناع الخير للتنمية؛ بهدف دعم مرضى القدم السكري غير القادرين في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

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