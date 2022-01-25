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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي: على كل مؤمن أن يكون أمنجيا لصالح وطنه| فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقته ببرنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، المولى عزوجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يحفظ مصر ويجعلها آمنة وفي رخاء.

وقال خالد الجندي: ما زالت أصداء الاحتفال بأمنجية مصر المحترمين والشهداء والذي يجب تحية كل أمنجي يحافظ على هذا الوطن، ولا يسمع أبواق الفساد والضلال من الخارج، من يعلنها أنا أمنجي هذا الوطن، لصالح قومي ووطني".

وشدد خالد الجندي على أن هذا الوطن يقوم على أكتاف كل أمنجي وطني مخلص ولا ترهبه دعوات اللقطاء، الذين لا يعرفون وطن ولا شرف، المؤمن لابد أن يكون أمنجي، وخلافه فوضوي، إرهابي، عدو الوطن والمجتمع".

العين حق

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على منكري الحسد، بأن سيدنا يعقوب حينما قال لأبنائه ادخلوا من أبواب متفرقة، وذلك لخوفه عليهم من العين والحسد.

وقال خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي ام سي:" أوردنا الرأيين في حديث سيدنا يعقوب رأي أنه خوف من العين، والرأي الآخر حتى لا يستفز السلطة، لكن كل كتب الصحاح بتتكلم عن كده، والعين أمر غيبي الآية بتقول من شر حاسد إذا حسد".

وأشار خالد الجندي إلى أن حديثه السابق واستدلاله بأحاديث النبي حملت البعض على مهاجتمه قائلاً:" ظهر أعداء النبي على السوشيال ميديا يتهمكون ويسخرون، قلة أدب وجهل، فيه جاهل ومؤدب لكن جاهل وقليل الأدب، العين مؤذية وتصيب الإنسان بالموت، هل الكلام ده ينفع فيه رأي شخصي؟! دي مسألة غيبية، العين حق وكيف تؤثر هذا لا يتحدث فيه بشر.

واستدل بحديث الشيخ الشعراوي أن الذين يتهمكون ويتعجبون من إصابة العين للإنسان بأنهم لم يروا تأثير إشعاعاتها التي تخرج منها، مؤكداً :"هناك أمور غير مرئية بتأثر، نحن نصدق سيدنا النبي والإيمان بتاعنا كده، ومش هيجي عيل جاهل يشككنا".  

العين حق.. خالد الجندي يرد على أعداء النبي بالسوشيال ميديا

خالد الجندي: الأخلاق الذميمة الأكثر رواجا ونعاني أزمة تدين وليس دين

أزمة في التدين

ولفت إلى أن ما يحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها من رواج ألفاظ وأقوال لا تناسب المجتمع أو تقاليده أو تدينه، مشدداً على أننا مجتمع لا يجد أزمة في الدين بقدر ما هي أزمة في التدين.

وقال خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي ام سي: “النفس جبلت على عدم الستر، وحب الفضايح، تلاقي اللي يقول كلمة كويسة ساكت لسبب ما، كسل، خمول يقولك يا عم وأنا مالي، أما من يسب ويشتم فعنده حماس.. فالمتحمس للكتابة هو من يسب ويخرج على ألفاظ المجتمع”.

وشدد خالد الجندي على أن المجتمع لا يعاني أزمة خلاف التدين قائلا:ً"معندناش مشكلة في الدين الدين عندنا صح والتدين يحتاج لمراجعة، هتلاقي متناقضات مجموعة في نفس الشخص بيصلي ويرتشي، يقرأ القرآن وأخلاقه بعيدة كل البعد عن القرآن ، حافظ القرآن ويقول ألفاظ مش كويسة". 

خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعلهم يفقهون أمنجية مصر أمنجي وطني مخلص فوضوي إرهابي العين حق

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