محافظ دمياط تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام بدره مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، مراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة من أبناء محافظة دمياط.

وذلك خلال الزيارة التى أجرتها، اليوم الثلاثاء، لمقر إدارة قوات الأمن، فى إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة البواسل فى مدينة الإسماعيلية دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.

واستهلت مراسم الاحتفال التى جاءت بحضور لفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهورى وسلام الشهيد، هذا وقد تقدمت "المحافظ" بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومدير أمن دمياط ورجال الشرطة بهذه المناسبة، معربة عن تقديرها وتقدير أبناء مصر لما يبذلونه من جهد لحفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب الغاشم، مؤكدة أن تلك الذكرى نستلهم منها روح التضحية والفداء التى سطرها رجال الشرطة والقوات المسلحة بأحرف من نور خلال ثورة ٢٥ يناير لحماية الوطن والمواطنين.

وقدمت "محافظ دمياط" التحية إلى أسر الشهداء، مؤكدة أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن وتحقيق الاستقرار للبلاد ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمه على مصرنا الحبيبة بدوام الرفعة والتقدم والازدهار.

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