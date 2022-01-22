اركب وميهمكش الحساب.. سائق دمياطى يضرب أروع الأمثلة في مساعدة غير القادرين.. فيديو

محافظة دمياط

«من كان منكم لا يملك غير الأجرة فلا يدفع ومن أراد مالاً ليكمل طريقه فليطلب من السائق ولا يخجل ولا يستحي فالسيارة والأموال التي يملكها السائق من الله تبارك وتعالي .. كلمات كتبها الشاب أحمد خريج كلية الدراسات الاسلامية جامعة الازهر علي زجاج سيارته الأجرة التى تعمل سرفيس داخل مدينه دمياط الجديدة، في مبادرة منه لمساعدة المواطنين غير القادرين على دفع الأجرة.

التقت "صدى البلد" باحمد السائق الشاب، الذى أكد انه أراد فقط مساعدة اى مواطن غير قادر على دفع الأجرة لانه خلال عمله شاهد الكثير من المواقف الإنسانيه".

وتابع : “مرة شفت سيدة وأبنائها ولد وبنت تقف في عز البرد الشديد داخل الموقف وترفض ركوب السياره من كفرسعد رغم ان مفيش سيارات أجرة غيري فنزلت لها من السيارة وسالتها عن السبب في عدم ركوبها السياره في هذا التوقيت والبرد الشديد انتابها الحرج وأكدت لي انها لاتملك قيمه الأجرة هى وابنائها فتعاطفت معاها وطلبت منها ان تركب السيارة وسأقوم بتوصيلها للمكان التى تريده وبالفعل ركبت”.

وأوضح:" بسبب هذا الموقف فكرت في كتابة ورقة على الزجاج الأمامى للسيارة لرفع الحرج عن المواطن"، وبالفعل اصبح هناك من يركب السيارة ويعتذر له عن عدم دفع الأجرة ويدور بينهم حديث قصير يطمئنه أحمد السائق بأنه لاتوجد مشكلة في عدم دفع الأجرة وهذا الحديث لايعلم عنه أحد من باقي ركاب السيارة.

وأشار إلى أن والده مالك السيارة شجعه كثيرا عندما علم بما فعله أحمد وقال له نصا "ماعند الله لايضيع يا ابنى" كما أن زملائه السائقين بالموقف الخاص بهم شجعوه وطلبوا منه ان يطبع لهم ورقه مثل مافعل ويقومون بتعليقها علي زجاج سياراتهم وإنها ستكون بمثابة المبادره لمساعدة الركاب من المواطنين غير القادرين على دفع الأجرة.

واختتم حديثه، بأن يقصد الخير ويتمنى ان يفعل مثله الآخرين وان تكون المبادرة في كافة نواحي الحياه فالتاجر ومالك المطعم ومالك السوبر ماركت وغيرهم يقومون بمساعدة غير القادرين.

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