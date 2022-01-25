سوريا .. الأسد يصدر عفوا عاما عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما بمنح عفو عام لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل 25 يناير من العام الجاري.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نص المرسوم التشريعي، الذي تضمن المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:

أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.