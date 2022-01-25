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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم الطقس القارس.. سيف عريبي يواصل تصوير مشاهد “بابوي” في روسيا

بوستر المسلسل
بوستر المسلسل

رغم أجواء الطقس والمناخ الاستثنائية لأكثر فصول الشتاء برودة والتي يشهدها العالم منذ سنوات إلا أن المنتج سيف عريبي وصناع مسلسل " بابوي" العراقي يواصلون تصوير مشاهد العمل وسط جليد العاصمة الروسية موسكو وانخفاض لدرجات الحرارة لمعدلات ١٤ تحت الصفر. 

"بابوي" يعد اضخم عمل درامي في تاريخ العراق يسعى من خلاله المنتج سيف عريبي إعادة وضع بلاده علي خريطة المنافسة العربية دراميا ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من مختلف الجنسيات العربية وهو من تأليف سيف عريبي وإخراج ياسين حسن ومن إنتاج "مقام".

مسلسل بابوي 

على جانب آخر يشارك النجوم محمد الشرنوبي وحمادة هلال وشريف رمزي ومحمد لطفي في  مسلسل "عالم دبليو " للمنتج سيف عريبي الذي يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تتطرق لعالم " فريق الظل" أو الأبطال الخارقين بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم العربي. 

كواليس تصوير المسلسل

" عالم دبليو"  أول  عمل درامي عربي يتناول عالم " السوبر هيرو" او الأبطال الخارقين  ومن المقرر أن يتم عرض حلقاته احد المنصات الرقمية " العالمية" ويتولى المنتج العراقي سيف عريبي إنتاج وتنفيذ العمل وهو وبطولة عدد كبير من النجوم منهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي و السعودي قصي خضر وشريف رمزي ومحمد لطفي ومن العراق مصعب العراقي وسيف حليم  وهو من تأليف كريم أسامة وإخراج ياسين حسن واشراف  عام ماريان ألفي وملابس حسن مصطفى وديكورات أحمد فايز ومنتج فني أيمن الصياد ويتولى كل مجموعة مشاهد مدير تصوير مختلف منهم محمود بشير.

سيف عريبي مسلسل بابوي الطقس البارد حمادة هلال محمد الشرنوبي

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