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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل مباراة مصر وكوت ديفوار.. نبيل الحلفاوى يوجه نصيحة مهمة لـ كيروش

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن مباراة المنتخب الوطنى أمام نظيره كوت ديفوار غدا الاربعاء. 

وقال نبيل الحلفاوى موجها رسالته الى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب المصرى : "تاني.. نبوس إيدك.. مش طالبين منك غير حاجة واحدة. كل واحد يلعب في مركزه. وسيب الباقي على الرجالة". 

نبيل الحلفاوى وفيلم أصحاب ولا أعز  

وكان نبيل الحلفاوى علق على الجدل المثار حول فيلم «أصحاب ولا أعز» من خلال تغريدة عبر «تويتر».

وكتب نبيل الحلفاوى :" لم أشاهد الفيلم مثار الجدل بعد، ولكني أسأل الرافضين له من كل التجارب السابقة.. ألم يثبت مرارا وتكرارا أن الهجوم على عمل فني أو أدبي والمطالبة بمنعه هو أقوى وسيلة لترويجه».

فيلم أصحاب ولا أعز 

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .

نبيل الحلفاوي: الهجوم على عمل فني أقوى وسيلة لترويجه

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فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers ، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على راسهم المصرية منى زكى والفنان الاردنى إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة ناديم لبكى.

فيلم أصحاب ولا أعز  أعتقد البعض أنه سوف يكون من نصيب المخرجة اللبنانية نادين لبكى ، إلا أن المهمة تؤلها المنتج وسام سميرة، ، والذى سبق وان شارك فى إنتاج فيلم “ كفر ناحوم ” للمخرجة نادين لبكى .

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