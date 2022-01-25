محمد الأتربي: أرباح بنكي الأهلي ومصر تجاوزت 45 مليار جنيه

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات المصرية، وفي 2014 كان به ودائع بـ 1.4 تريليون جنيه، والآن وصلت الودائع فيه إلى 6.2 تريليون جنيه .



وتابع محمد الأتربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البنوك تضخ في شرايين الاقتصاد بكل قوة، والمؤسسات العالمية أشادت بدور مصر والبنك المركزي في الاقتصاد.



ولفت محمد الأتربي إلى أن البنك المركزي المصري هو الذي يضمن ودائع المصريين في البنوك، ومصر لم تخسر أي عميل في بنك الاعتماد والتجارة، مشيرًا إلى أن البنوك العالمية الكبيرة تسعي لفتح فروع داخل مصر.



وأكد ، أن أرباح البنك الأهلي وبنك مصر تتجاوز 45 مليار جنيه، حيث إن 51 % من ودائع العملاء متوفرة في البنوك مما يعكس حجم السيولة المالية بها .



وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر، أن ودائع المصريين تزيد الآن في البنوك مما يعكس ثقة المصريين بها، ولا يوجد صحة للشائعات التي تقول إن الودائع تقل في مصر.



وأوضح محمد الأتربي أن الاستثمار في أذون الخزانة بلغت 33 مليار دولار، ومعظم البنوك حصلت على جوائز عالمية مما يعكس قوة القطاع المصرفي، ومحافظ البنك المركزي تم اختياره واحده من أنجح 10 محافظين بنوك على مستوى العالم.



وأردف الأتربي، أن ودائع المصريين بالبنوك بلغت 6.2 تريليون جنيه، وتم ضخ 2.9 تريليون جنيه في الاقتصاد المحلي.

