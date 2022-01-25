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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

الطقس غدا.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات القادمة، سوف تشهد تقلبات جوية سريعة وحادة تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي شمال البلاد ؛ بحيث يبدأ تساقط الأمطار على السلوم من الساعات الأولى لصباح غدا، الأربعاء.

الطقس غدا

حالة الطقس غدا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس غدا، فإن فرص الأمطار، سوف تتقدم تدريجيا لتشمل الساحل بأكمله تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها تساقط لحبات البرد؛ ثم تصل إلى الدلتا تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة وتمتد الي القاهرة اقل حدة؛ وفرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد قائمة تكون خفيفة الشدة، كما تتساقط الثلوج علي مرتفعات كاترين وجبال البحر الاحمر. 

وبالتزامن مع مع هذه الأجواء، تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أنحاء البلاد، لتسود أجواء شديدة البرودة على  جميع الأنحاء تكون أكثر حدة من الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، تكون الأجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

مناطق الأمطار

كما يشهد الطقس غدا، تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء والخميس المقبلين

حالة الطقس غدا| أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد.. والحرارة تقترب من الصفر

وتشهد معظم محافظات الجمهورية، خلال الطقس غدا، أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة على معظم المناطق، بحيث تكون نسب الأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، والوجه البحري، تحديدا ( الغربية والشرقية والمنوفية).

وتكون الأمطار خلال الطقس غدا غزيرة إلى متوسطة، على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأحيانا رعدية يصاحبها حبات البرد، وتحديدا على مناطق ( السلوم ومطروح واسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية).

أما على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ووسط سيناء، تشهد الأجواء خلال الطقس غدا، أمطار يصاحبها حبات البرد على مناطق ( دمياط وبورسعيد والعريش).

العاصفة هبة

أما على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، تكون موجة الأمطار على هذه المناطق خلال الطقس غدا، ما بين الخفيفة إلى المتوسطة بمعظم المناطق.

وتسيطر حالة غيوم على الأجواء خلال الطقس غدا، بمعظم محافظات الجمهورية، ويكون هناك نشاط للرياح بمختلف المناطق.
وعن حالة البحرين  خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط، مضطرب جدا، وارتفاع الموج فيه يصل إلى 5 أمتار، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه يصل إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

العاصفة هبة

ونفت هيئة الأرصاد الجوية، ما يسمى بالعاصفة "هبة"، مؤكده أنه مصطلح ليس له أساس علمي، وقال إن البلاد متأثرة بموجة صقيع قادمة من القطب الشمالي متجهة إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط، وتسببت في تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا، وظهر تأثيرها على مصر على مدار الأيام الماضية.

وبحسب صور الأقمار الصناعية، التي رصدتها محطات الأرصاد الجوية، أظهرت الغطاء الثلجى فى تركيا ولبنان وسوريا، والذي تسبب في تجميد عدد من الكائنات الحية والحيوانات على مدار الأيام الماضية.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين، بعدم الخروج من المنازل غدا الاربعاء، إلا للضرورة القصوي، وناشدت قائدي المركبات على الطرق بتوخي الحذر أثناء القيادة، وعدم الوقوف تحت الأشجار أو اللوحات المعدنية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، على محافظات الجمهورية، تكون كالتالي:

القاهرة 12 للعظمى والصغرى 6
الإسكندرية 13 للعظمى والصغرى 9
مطروح 12 للعظمى والصغرى 7
سيوه 12 للعظمى والصغرى 3
الإسماعيلية 13 للعظمى والصغرى 7
رفح 11 للعظمى والصغرى 7
كاترين 5 للعظمى والصغرى ( سالب  3)
نخل 12 للعظمى والصغرى 1
المنيا 14 للعظمى والصغرى 3
أسوان 18 للعظمى والصغرى 7
أبوسمبل 18 للعظمى والصغرى 8
حلايب 20 للعظمى والصغرى 11

حالة الطقس غدا
الطقس غدا الأرصاد الجوية العاصفة هبة حالة الطقس غدا درجات الحرارة

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