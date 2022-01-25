لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.. توافر أول دواء عن طريق الفم للعلاج من كورونا الخميس المقبل..فيديو

أكد الدكتور جورج ماهر مدير التسويق بإحدى شركات الأدوية، أهمية إجازة هيئة الدواء المصرية لرخصة الاستخدام الطارئ لإنتاج عقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا، والذي سياهم في أن يكون لمصر السبق في إنتاج الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على إجازة لهذا الدواء، وسيكون متوفر بداية من الخميس في المستشفيات، واستخدامه سيكون تحت الإشراف الطبي.

وذكر أن العقار الجديد يعمل على منع تكاثر الفيروس داخل الجسم، ويحد من أي مضاعفات وحالات الشفاء ونسبته عالية جدًا، وهو أول دواء عن طريق الفم للعلاج من كورونا.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، عن منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر «المولونبيرافير»، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والحرص على تعميق توطين صناعة المستحضرات الدوائية في مصر.

وأوضحت الهيئة، أن مستحضر «المولونبيرافير» يُعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.