عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.. توافر أول دواء عن طريق الفم للعلاج من كورونا الخميس المقبل..فيديو

كورونا
كورونا

أكد الدكتور جورج ماهر مدير التسويق بإحدى شركات الأدوية، أهمية إجازة هيئة الدواء المصرية لرخصة الاستخدام الطارئ لإنتاج عقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا، والذي سياهم في أن يكون لمصر السبق في إنتاج الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال خلال مداخلة  هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على إجازة لهذا الدواء، وسيكون متوفر بداية من الخميس في المستشفيات، واستخدامه سيكون تحت الإشراف الطبي.

وذكر أن العقار الجديد يعمل على منع تكاثر الفيروس داخل الجسم، ويحد من أي مضاعفات وحالات الشفاء ونسبته عالية جدًا، وهو أول دواء عن طريق الفم للعلاج من كورونا.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، عن منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر «المولونبيرافير»، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والحرص على تعميق توطين صناعة المستحضرات الدوائية في مصر.

وأوضحت الهيئة، أن مستحضر «المولونبيرافير» يُعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.

المستشفيات فيروس كورونا المستجد علاج فيروس كورونا فيروس كورونا الأدوية إفريقيا فيروس كورونا المصرية

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: قناة السويس ستصبح "خضراء" عام 2030

ميدو: الكاميرون ليست جاهزة لاستضافة كأس أمم إفريقيا.. وتحكيم البطولة عار

الصحة العالمية: العالم في مرحلة الخطر بسبب أوميكرون

الامتحان إلكتروني أم ورقي.. وزير التعليم: نحن أصحاب وليس الطلاب

ميدو يفتح النار على "كاف": استكمال مباراة الكاميرون وجزر القمر ضد الإنسانية

وزير التخطيط: مصر تعتزم خصخصة شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

مومياء حامل.. لغز اكتشاف جنين داخل جثة محنطة لأكثر من ألفي عام

فيديو

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

بعد أصحاب ولا أعز| أكثر 10 أفلام إثارة للجدل في تاريخ السينما المصرية .. فيديوجراف

فيديو جراف.. انفجار شمسي يهدد بقطع الكهرباء والإتصالات عن الأرض

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ