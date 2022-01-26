الأرصاد تحذر المواطنين: مصر تشهد ذروة الانخفاض في درجات الحرارة اليوم.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة، ستكون موجودة بطقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضا آخر ملحوظا في درجات الحرارة خلال النهار والليل.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبرى اليوم، 12 درجة مئوية خلال فترات الليل، وخلال الليل ستصل إلى 5 درجات أي أن الطقس سيكون شديد البرودة.

وتابعت منار غانم، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار، على بعض محافظات الجمهورية، وستكون من متوسطة إلى غزيرة، وقد تصل إلى أمطار رعدية، مع تساقط حبات البرد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بدءا من اليوم، ستبدأ البلاد بالتأثر بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، إلى جانب وجود كتل هوائية شديدة البرودة على سطح البحر المتوسط.

ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار

وأكدت منار غانم، أن ارتفاع الأمواج سيرتفع إلى 5 أمتار، مما يكون هناك اضطراب في حركة الملاحة.