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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط طوابع بريدية بها مواد مخدرة داخل طرد بقرية البضائع.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد محمود بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الطوابع البريدية المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري برئاسة أحمد إسماعيل جويلى مدير الجمرك وردت إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي  بالاشتباه فى البوليصة رقم RR 456805376 PL الواردة من بولندا ومشمولة طبقا للمستندات عبارة عن خطاب بريدي.

وتم تكليف مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة بمعاينة وتفتيش الطرد فتبين أن بداخله 200 طابع يشتبه فى كونها مخدرة داخل الطرد .

وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي أفادت أن تلك الطوابع مخدره.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

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طوابع بريدية قرية البضائع الجمارك مطار القاهرة

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