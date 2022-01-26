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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شفرولية كورفيت تحتفل بعيدها الـ 70 بإصدار خاص | صور

شفروليه كورفيت تحتفل
شفروليه كورفيت تحتفل بعيدها السبعين بإصدار خاص

من المقرر أن تتوفر حزمة إصدار الذكرى السبعين من شيفروليه لطرازي كورفيت ستيجراي وكورفيت Z06  لعام 2023، بتصميم جديد مخصص لتكريم السيارة الأصلية الأسطورية، والتي تقول شفروليه أنها وصلت لأعلى مرحلة من حدود التكنولوجيا والأداء والأناقة.

شفروليه كورفيت تحتفل بعيدها السبعين بإصدار خاص

يكتسب طرازي Stingray و Z06 عجلات مميزة مع أغطية عجلات خاصة مطلية باللونين الأحمر والأسود وتحصل السيارتان أيضاً على شارات خارجية لإصدار الذكرى السنوية، وملاقط فرامل حمراء، وواقي ممتص للصدمات الخلفية وغطاء صندوق الأمتعة.

لا توجد تعديلات في الأداء لأي من الطرازين، لكن غطاء المحرك انتهى باللون الأحمر، بينما سيتوفر بلونان خارجيان.

يمكن للسائقين أيضًا اختيار خطوط السباق بألوان متكاملة من الرمادي والأسود، وفي عام 2023، ستزيد شفروليه عدد الألوان الخارجية والداخلية إلى 14 و 8 ألوان على التوالي.

شفروليه كورفيت تحتفل بعيدها السبعين بإصدار خاص

ينتشر شعار الذكرى السبعين لسيارة شيفرولية كورفيت في جميع أنحاء المقصورة الداخلية، في حين تم تجهيز جميع السيارات بلوحات تذكارية، موضوعة على شبكة مكبر الصوت المركزية ومُطبوعة أسفل النافذة الخلفية، وسيحصل العملاء على مجموعة أمتعة مخصصة بخياطة باللون الأحمر.

قال ستيف ماجوروس نائب رئيس التسويق في شيفروليه: "يتأصل شغف كورفيت بعمق في شيفروليه وهذه الذكرى هي خاصة للغاية بسبب الإثارة ونجاح المبيعات الذي حققناه مع الجيل الثامن من السيارات الرياضية الأمريكية الشهيرة حتى بعد 70 عامًا، لا تزال كورفيت تجعل القلوب تتسابق للحصول عليها والانطلاق بها عبر الطرق المفتوحة."

شفروليه كورفيت تحتفل بعيدها السبعين بإصدار خاص

وسيتم إنتاج الطراز الأول من كورفيت Z06 الاستثنائي الجديد التي تتصدر النطاق في مواصفات إصدار الذكرى السبعين، وسيتم بيعها بالمزاد في نهاية شهر يناير المقبل برقم رقم تعريف شخصي 001.

كورفيت كورفيت ستينغراي كورفيت Z06 تقنية الفيديو Stingray شيفروليه

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