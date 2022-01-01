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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي التسارع .. شيفروليه كورفيت موديل 2022 في البحرين|صور

لمحبي التسارع ..
لمحبي التسارع .. شيفروليه كورفيت موديل 2022 في البحرين |صور

تمتلك النسخة شيفروليه كورفيت موديل 2022 مواصفات فنية عالية الأداء، والتي تتضمن قوة التسارع والانطلاق، إلى جانب التقنيات الخاصة بعناصر التحكم والرفاهية، بالإضافة إلى المظهر الخارجي الخاطف للأنظار، والذي يحمل الكثير من اللمسات التي تجعلها تتربع وسط عمالقة السيارات الرياضية.

الأداء الفني للسيارة شيفروليه كورفيت موديل 2022

تستمد شيفروليه كورفيت موديل 2022 قوتها من سواعد محرك ثماني الأسطوانات، سعة 6200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 495 حصانا، وعزم اقصى للدوران 630 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 312 كيلومتر في الساعة.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 2.8 ثانية فقط.

تصميم السيارة شيفروليه كورفيت موديل 2022

ترتكز السيارة شيفروليه كورفيت موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.722 متر، مدعومة بجنوط رياضية من تصميم هندسي مميز، بينما تاتي السيارة بنسبة طول كل بلغت 4.630 مم، وبعرض يبلغ 1.934 متر، و 1.234 متر للارتفاع، ومساحة تخزين تسع لـ 356 لتر.

وتتميز المركبة بهيكل خارجي انسيابي يمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى مصابيح امامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومفهوم ثنائي الأبواب يتناسب مع اطلال الكوبيه الرياضية، كما تضم شبكة امامية سوداء اللون و انابيب عادم من الكروم، ونظام تعليق رياضي.

أسعار السيارة شيفروليه كورفيت موديل 2022

ويبلغ سعر السيارة شيفروليه كورفيت موديل 2022 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 43 الف دينار.

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