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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26- 1- 2022.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الاربعاء 26 - 1 - 2022، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة مصر ضد كوت ديفوار فى دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية. 

مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية
كوت ديفوار X مصر – 6 مساء - beIN Sports HD 2 Max

مالي X غينيا الإستوائية – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أنجيه X سانت إيتيان – 8 مساء  - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
المصري X فيوتشر – 2.30 ظهرًا – OnTime Sports

الإتحاد X مصر المقاصة – 2.30 ظهرًا - OnTime Sports

إيسترن كومباني X بيراميدز – 2.30 ظهرًا - On Time Sports

كما تأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى الدور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تغلبه على مالاوي اليوم في إطار منافسات دور الـ16 بالبطولة القارية التي تنظمها الكاميرون في نسختها رقم 33.

واستطاع منتخب المغرب أن يهزم مالاوي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي الثلاثاء.

وينتظر منتخب المغرب في دور الثمانية ببطولة الأمم الإفريقية الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار التي ستقام اليوم الأربعاء على أرضية ملعب استاد دوالا.

موعد مباراة المغرب القادمة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وتقام مباراة المغرب المقبلة في دور الـ8 يوم الأحد 30 يناير 2022، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:00 بتوقيت الرباط.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الافريقية مصر الدوري الفرنسي كأس الرابطة المصرية

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