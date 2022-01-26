طه إسماعيل تعليقاً على أزمة التجديد لـ موسيماني: محدش يشترط على الأهلي

الأهلي يحتاجه

تحدث طه إسماعيل نجم الأهلي الأسبق، عن الأزمة التي فجرها موسيماني عن مماطلة الأهلي في التجديد.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC: "الأهلي لم يتخذ قرارا لإرضاء الناس، الأهلي يهمه الاستقرار وعدم تكرار أزمة فايلر، القلعة الحمراء مؤسسة رياضية كبيرة، ولا يمكن أن يفرض أي مدرب شروطه على الأهلي".

وتابع: "محدش يشترط على الأهلي، النادي صنع اسماً لموسيماني مكنش يحلم به، جوزيه كان مطلوبا في كل مكان، لكن تاريخه كله صنعه النادي الأهلي".

وعن الأهلي، ختم طه إسماعيل: “الأهلي يحتاج موسيماني، والمدرب نفسه يحتاج الأهلي، فلا أجد مبرراً لهذا الجدل المثار، وغضبت من تصريحات موسيماني التي قال فيها إن الأهلي عجز عن التتويج بدوري الأبطال لمدة 7 سنوات قبل التعاقد معه، ومن رأيي أن الأهلي ينهى هذا الملف بسرعة لغلق باب الجدل”.