عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحتاجه

طه إسماعيل تعليقاً على أزمة التجديد لـ موسيماني: محدش يشترط على الأهلي

موسيماني
موسيماني

تحدث طه إسماعيل نجم الأهلي الأسبق، عن الأزمة التي فجرها موسيماني عن مماطلة الأهلي في التجديد.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC: "الأهلي لم يتخذ قرارا لإرضاء الناس، الأهلي يهمه الاستقرار وعدم تكرار أزمة فايلر، القلعة الحمراء مؤسسة رياضية كبيرة، ولا يمكن أن يفرض أي مدرب شروطه على الأهلي".

وتابع: "محدش يشترط على الأهلي، النادي صنع اسماً لموسيماني مكنش يحلم به، جوزيه كان مطلوبا في كل مكان، لكن تاريخه كله صنعه النادي الأهلي".

وعن الأهلي، ختم طه إسماعيل: “الأهلي يحتاج موسيماني، والمدرب نفسه يحتاج الأهلي، فلا أجد مبرراً لهذا الجدل المثار، وغضبت من تصريحات موسيماني التي قال فيها إن الأهلي عجز عن التتويج بدوري الأبطال لمدة 7 سنوات قبل التعاقد معه، ومن رأيي أن الأهلي ينهى هذا الملف بسرعة لغلق باب الجدل”.

 

موسيمانى الأهلى النادي الأهلي القلعة الحمراء طه إسماعيل تصريحات موسيماني

ترشيحاتنا

عودة فتوح وصلاح أساسيا.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

وفيات أقل.. دراسة أمريكية تكشف مفاجأة سارة بشأن متحور أوميكرون

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بـ كأس الأمم الإفريقية

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 26 يناير 2022

شخصية العام لمعرض كتاب الطفل.. المصرية اللبنانية تخصص ركنا لمؤلفات عبد التواب يوسف

لماذا خلقنا الله لنعبده وهو غني عنا؟ اعرف رد الإفتاء على سؤال طفلة صغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ