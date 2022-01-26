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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تتدخل بعد سقوط طائرة إف 35 في بحر الصين الجنوبي

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية تسعى لانتشال طائرة إف-35 سقطت في بحر الصين

أعلنت البحرية الأمريكية أنها بدأت ترتيبات لانتشال طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 سي"، سقطت في بحر الصين الجنوبي، بعد حادث أثناء الهبوط على حاملة طائرات هذا الأسبوع.

وكانت البحرية الأمريكية ذكرت أن 5 عسكريين أصيبوا، وتمكن الطيار من القفز من طائرته، الاثنين، في حادث وقع بينما كانت تهبط المقاتلة على حاملة الطائرات "يو.أس.أس كارل فينسون".

ويعد هذا ثاني حادث سقوط لطائرة "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، في غضون شهرين تقريباً.

وفي نوفمبر الماضي، سقطت طائرة تابعة لحاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" في البحر المتوسط، وتمكن الطيار من القفز وعاد سالماً إلى السفينة.

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وقال اللفتنانت نيكولاس لينجو المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي "اصطدمت الطائرة بالمدرج أثناء الهبوط وسقطت بعد ذلك في الماء"، مضيفا أن البحرية الأمريكية تعمل على إعداد الترتيبات لانتشال الطائرة إف-35 سي.

وأشار بيان البحرية الأمريكية إلى أن حالة 3 من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا، بينما تم علاج 4 على متن حاملة الطائرات، مؤكدا أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة.

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