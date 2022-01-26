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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

مشروبات لتدفئة الجسم
مشروبات لتدفئة الجسم في الشتاء

تشهد البلاد اليوم الأربعاء حالة من التقلبات الجوية، حيث وصفه خبراء الأرصاد بأنه أبرد أيام الشتاء، بسبب الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، حيث إنه من المتوقع أن تصل  درجة الحرارة العظمي إلى 12 درجة، والصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية.

مشروبات للتدفئة في الشتاء 

يحتاج الطقس البارد إلى المزيد من المشروبات الدافئة ولكن بقدر ما يمكن أن يكون الكوب الساخن يجب أن يحتوي على الفوائد الصحية أيضا.

وإليك قائمة من المشروبات الصحية التي تساعد على التدفئة في الشتاء وفقا لموقع everydayhealth.

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1- الحليب بالزنجبيل بالكركم

وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية، يعرف هذا المشروب بالحليب الذهبي، وذلك بسبب أنه مكون من الحليب والزنجبيل والكركم، وقد ازداد شعبيته في السنوات القليلة الماضية.

الحليب بالزنجبيل بالكركم من المشروبات الصحية التي تساعد على تدفئة الجسم، وذلك لاحتوائه على الكركمين، المركب الفعال في الكركم ، قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة، كما يزيد الزنجبيل في هذه الوصفة من فائدة الكركم لأنه يساعد الفلفل جسمك على امتصاص المزيد من الكركم المحتوي على الكركمين.

كما يعتبر مشروب الحليب بالزنجبيل والكركم من أفضل المشروبات التي تساعد على التدفئة في أيام الشتاء القارس.

مشروب الحليب بالزنجبيل بالكركم 

2- الكاكاو

وجدت الأبحاث السابقة أن مسحوق الكاكاو مصدر غني بمضادات الأكسدة، ويمكن إضافة النعناع إلى المشروب للمساعدة في مشاكل الجهاز الهضمي.

الكاكاو لتدفئة الجسم في الشتاء

3- الماتشا

الماتشا عبارة عن مسحوق شاي أخضر يحتوي على مركب نشط (EGCG) الذي ربطته الأبحاث السابقة بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وكذلك تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

فوائد الماتشا في الشتاء

4- قهوة باللبن

وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يمكن للحليب أن يجعل طعم القهوة أقل مرارة مع إضافة البروتين والكالسيوم والفيتامينات A و D إلى فنجانك، إذا كنت تريد تناول الدهون المشبعة فاختر حليبًا خاليًا من الدهون أو قليل الدسم.

القهوة باللبن 

5- القرفة باللبن

من بين بدائل الحليب غير الألبان، يعتبر حليب الصويا من أكثر بدائل الحليب تشابهًا من الناحية التغذوية من حيث الكالسيوم وفيتامين د الذي يوفره، تضيف القرفة نكهة بالإضافة إلى جرعة كبيرة من الفوائد الصحية.

ربطت مراجعة سابقة بين القرفة والفوائد المحتملة المضادة للالتهابات ومضادات السرطان ومضادات السكر ومضادات الميكروبات. 

ناك أيضًا أدلة تشير إلى أن تناول القرفة بانتظام قد يساعد في تقليل مستويات الدهون في الدم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتساعد على التدفئة في الشتاء.

فوائد القرفة باللبن 
مشروبات مشروبات للتدفئة درجات الحرارة صحة القلب فوائد القرفة باللبن

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