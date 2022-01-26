كيا تكشف مزيد من التفاصيل عن نيرو 2023... صور وفيديو

كشفت كيا موتورز التابعة للشركة الأم هيونداي موتورز مزيد من التفاصيل عن طراز كيا نيرو الهجين موديل 2023.

كيا نيرو

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، أعلنت كيا العام الماضي بعض المعلومات القليلة عن الجيل الثاني من كيا نيرو 2023، الآن تكشف مزيد من المعلومات عن نيرو الهايبرد من فئة الكروس أوفر صغيرة الحجم.

كيا نيرو

سوف تطرح كيا "نيرو 2023" في نسخ هجينة وهايبرد بلج إن وكهربائية بالكامل، مع وصول الهايبرد أولا إلى الأسواق يتبعها الإصدارات الأخرى، ستكون نيرو الهايبرد بمجموعة نقل الحركة التي تجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي مقترن بناقل حركة آلي ثنائي القابض من 6 سرعات، مع إجمالي مخرجات الطاقة 139 حصانًا ، كما هو في الموديل الحالي لسنة 2021، وسيكون متاح بنظام الدفع الأمامي فقط.

حتى الآن لم تكشف كيا الكورية عن التفاصيل لإصدارات البلج إن أو الكهربائية ، لكنها بالتأكيد ستستخدم محركات كهربائية أكثر قوة وحزم بطارية أكبر. أصدرت كيا مؤخرا صورا تشويقية لنيرو الكهربائية تظهر تصميمًا مختلفًا قليلاً للواجهة الأمامية عن النموذج الذي يباع حاليا بالأسواق.

كيا نيرو

تأتي كيا نيرو 2023 بحجم أكبر وقاعدة عجلات أطول من الطراز الحالي، مع زيادة في العرض، وهيكل أطول 2.5 بوصة مما يوفر مساحة أكبر للركاب ومساحة شحن إضافية. تصميم نيرو 2023 مستوحى بقوة من مفهوم كيا هابانيرو ولكنه مع دخوله نسخة الإنتاج التجاري ستكون نيرو بفئات تجهيز مثيرة للاهتمام وبإمكانيات أفضل، ومتوفرة بـ 8 ألوان للطلاء و6 خيارات لونية لكسوة العمود C في الواجهة الخلفية من السيارة، وثلاثة خيارات لكسوة البروز والزوائد.

كيا نيرو

فيما يتعلق بالمقصورة الداخلية، تأتي نيرو 2023 بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة وعدادات رقمية مثل العديد من موديلات كيا الجديدة الأخرى.مع مقبض ناقل حركة دوار، والذي يأتي بشكل قياسي مع جميع موديلات الهايبرد.

كيا نيرو

من المتوقع أن تكشف كيا المزيد من المعلومات عن كيا نيرو خلال الأشهر المقبلة، حيث من المقرر طرحها أولا في الأسواق الكورية ثم بعد ذلك البلدان الأخرى خلال الأشهر المقبلة، في خلال هذا العام.